Slušaj vest

Kakve su cene na beogradskim pijacama pet dana pred Novu godinu istraživao je reporter Pavle Ivković za jutarnji program Kurir televizije.

Ivković je uspeo da nađe pasulj koji košta 800 dinara po kilogramu! 

pasulj
Foto: Kurir Televizija

Ova tezga nosi titulu šampiona, a pripada porodici Marković, a Gorica Marković je opravdala ovu cenu za pasulj.

- Ajoj, nemoguće. Šta da kažem. Ima popust, uzmite za 800, dobićete za 600 dinara i to važi za praznike. Ima ljudi koji godinama kupuju kod mene - rekla je Gorica.

Gorica je rekla da ima i turšiju, mleveni paradajz, punjene paprike sa kupusom... Cene su slične za sve, dok za flašu paradajza stoji 300 dinara, ali za dve flaše će cena biti 500 dinara. Sve u svemu, Gorica navodi da postoje određeni popusti, ali da su cene takve kakve jesu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteNovčanikOvo su cene voća i povrća na tezgrama u Srbiji: Nešto pojeftinilo, nešto poskupelo, presek stanja po gradovima
Pijaca
DruštvoU Leskovcu kilo 50 dinara, u Beogradu 100! Ovo povrće duplo jeftinije na jugu, Srbi besni zbog razlike
Pijaca
SrbijaOVO SU 3 NAJPRODAVANIJA PROIZVODA NA VRANJSKOJ PIJACI: Evo i kolike su cene, domaćice merkaju paradajz i papriku za zimnicu (FOTO)
Paprika na pijaci
NovčanikKAKVA JE SITUACIJA NA PIJACAMA PRED PRIPREMU ZIMNICE Cene znatno više nego prošle godine, ali prodavci imaju razlog: Evo koliko će šta koštati (FOTO)
Pijaca