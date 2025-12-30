Zrno pasulja kao da je dukat! Evo kako su prodavci na beogradskim pijacama pred našim kamerama opravdali ovu krajnje neverovatnu cenu
Kakve su cene na beogradskim pijacama pet dana pred Novu godinu istraživao je reporter Pavle Ivković za jutarnji program Kurir televizije.
Ivković je uspeo da nađe pasulj koji košta 800 dinara po kilogramu!
Ova tezga nosi titulu šampiona, a pripada porodici Marković, a Gorica Marković je opravdala ovu cenu za pasulj.
- Ajoj, nemoguće. Šta da kažem. Ima popust, uzmite za 800, dobićete za 600 dinara i to važi za praznike. Ima ljudi koji godinama kupuju kod mene - rekla je Gorica.
Gorica je rekla da ima i turšiju, mleveni paradajz, punjene paprike sa kupusom... Cene su slične za sve, dok za flašu paradajza stoji 300 dinara, ali za dve flaše će cena biti 500 dinara. Sve u svemu, Gorica navodi da postoje određeni popusti, ali da su cene takve kakve jesu.
