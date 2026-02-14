Slušaj vest

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke putem nabavke opreme, a za koji je opredeljeno ukupno 32 miliona dinara.

Konkurs je otvoren do 27. februara, a prijave se podnose isključivo on line preko digitalne platforme AgroSense APV.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od četiri miliona dinara, a bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100 odsto ukupno prihvatljivih troškova.

Cilj ovog konkursa je unapređenje obrazovanja studenata i učenika kroz praktičnu nastavu‚, korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za finansiranje nabavke opreme i mehanizacije radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, visoko obrazovnim ustanovama, srednjim poljoprivrednim školama i ostalim srednjim školama koje obrazuju učenike poljoprivredne struke.

U objavljenom konkursu je precizirano da su bespovratna sredstva namenjena za nabavku mašina za primarnu i za dopunsku obradu zemljišta, za đubrenje zemljišta, za setvu, za sadnju, za zaštitu bilja,kao i mašina za mulčiranje, ali i mašina i adaptera za ubiranje odnosno skidanje useva i za transport.

Sredstva koje se dodeljuju namenjena su i za nabavku ostale opreme kao što je GPS navigacija, zatim nabavku mašina za utovar i transport džakova, boks paleta, kao i opreme za navodnjavanje useva.

Bespovratna sredstva se mogu koristiti i za podizanje i opremanje plastenika i staklenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, za podizanje, nabavku i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima, zatim nabavku žičanih ograda oko višegodišnjih zasada, kao i nabavku opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, ali i za pakovanje i obeležavanje proizvoda.