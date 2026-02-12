Slušaj vest

Zahtev za priznavanje prava na naknadu podnosi se područnoj kancelariji Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika.

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili domaćinstvu koje zbog podmirenja vanrednih troškova nastalih usled trenutnih životnih okolnosti (rođenja ili školovanja deteta, bolesti ili smrti člana porodice, elementarne nepogode i slično) nije u mogućnosti da podmiri osnovne životne potrebe. Pravo na jednokratnu naknadu imaju i usvojitelji nakon zasnivanja usvojenja, za potrebe usvojenog deteta, s rokom za podnošenje zahteva od šest meseci od dana zasnivanja usvojenja.

Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od 500 odsto osnovice za samca, odnosno 700 odsto osnovice za domaćinstvo, piše Podravski.hr.

Usvojiteljima naknada veća od 1.300 evra

Usvojitelju nakon zasnivanja usvojenja, za potrebe usvojenog deteta, priznaje se naknada u iznosu od 1.327,23 evra.

U naročito opravdanim slučajevima, kada to zahtevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, može se jednom godišnje priznati jednokratna naknada u iznosu do najviše 1.327,23 evra.

Jednokratna naknada može se isplatiti i u naturi ako se, na osnovu utvrđenih okolnosti, proceni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namenski.

Kome se može odobriti naknada: hrvatskom državljaninu sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj

strancu sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravkom u Republici Hrvatskoj

licu bez državljanstva sa privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravkom u Republici Hrvatskoj

strancu pod supsidijarnom zaštitom, azilantu i strancu pod privremenom zaštitom, kao i članovima njihovih porodica koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, kao i strancu sa utvrđenim statusom žrtve trgovine ljudima.

Izuzetno, licu koje nema nijedan od navedenih statusa može se priznati pravo na jednokratnu naknadu. Podnošenje zahteva

Rok za donošenje rešenja

Postupak za priznavanje prava u sistemu socijalne zaštite je hitan. Ako nije potrebno sprovoditi ispitni postupak, rok za donošenje rešenja je 15 dana, a ako je potrebno sprovesti ispitni postupak, rok je 30 dana. Izuzetno, kod priznavanja prava na jednokratnu naknadu rok za donošenje rešenja je osam dana.

Žalba

Ako stranka nije zadovoljna rešenjem, ima pravo da izjavi žalbu. Žalba se podnosi područnoj kancelariji koja je donela rešenje koje se žalbom osporava, i to u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se može podneti u pisanom obliku lično na adresi područne kancelarije, poslati poštom, dostaviti elektronskim putem ili izjaviti usmeno na zapisnik u područnoj kancelariji.