Slušaj vest

Ukupan promet u trgovanju bitkoinom u poslednja 24 sata iznosio je 38,70 milijardi evra, što je nešto više nego prethodnog dana.

Ipak, raspoloženje na tržištu ostaje izrazito negativno. Indeks straha i pohlepe spustio se na nivo 5, u zoni „ekstremnog straha“, što je dodatno pogoršanje u odnosu na jučerašnjih 11 poena i ukazuje na izraženu nervozu investitora.

Kako navodi Koindesk, trgovci su oprezni i pokušavaju da se zaštite od mogućih novih gubitaka. Podaci sa tržišta derivata pokazuju manju aktivnost u fjučersima, dok se povećava prodaja bitkoina i otvaranje kratkih pozicija, što sugeriše da deo učesnika očekuje nastavak pada i čeka stabilizaciju tržišta.

Od ostalih vodećih kriptovaluta, itirijum (ETH) je porastao za 0,59 odsto na 1.670,32 evra, dok je bajnens koin (BNB) ojačao za 2,11 odsto i dostigao 517,14 evra. Solana (SOL) je oslabila za 0,9 odsto na 68,45 evra, dok je avalanš (AVAX) zabeležio rast od 1,25 odsto, na 7,49 evra.

Tonkoin (TON), kriptovaluta povezana sa Telegramom, pao je za 3,69 odsto i trenutno se trguje po ceni od 1,16 evra.

Najveći obim trgovanja i dalje beleže bitkoin, itirijum i solana, dok su među kriptovalutama sa najvećim dnevnim rastom trenutno ESP, ME i BERA.