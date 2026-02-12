Slušaj vest

Zato se sve veći broj ljudi odlučuje za invertorske klima uređaje, bilo kao primarni izvor grejanja ili kao dodatno rešenje u prelaznim periodima, kada je potrebno zagrejati prostor.

Majstori za klime ipak upozoravaju da pogrešno korišćenje može značajno povećati potrošnju električne energije i smanjiti komfor. Ako kao primer uzmemo stan od 60 metara kvadratnih onda je najčešće dovoljna jedna jača inverter klima snage 12.000 BTU ili dve slabije, u zavisnosti od rasporeda prostorija i izolacije. Ključ efikasnosti nije u stalnom radu na maksimumu, već u stabilnom održavanju temperature.

Najčešće greške

Najčešća greška korisnika je često gašenje i paljenje klime. Inverter tehnologija je najefikasnija kada uređaj radi kontinuirano, uz podešenu temperaturu od 21 do 22 stepena. Na taj način klima troši manje struje nego kada se stalno "forsira" da brzo zagreje prostor.

Važno je i pravilno podešavanje režima rada. Tokom grejanja treba koristiti HEAT mod, dok automatski režim često dovodi do nepotrebnih oscilacija u temperaturi. Brzina ventilatora preporučuje se na srednjem nivou, kako bi se toplota ravnomerno rasporedila po prostoru.

Dodatne uštede

Dodatne uštede postižu se redovnim čišćenjem filtera, jer zaprljana klima može trošiti i do 20 odsto više energije. Takođe, zatvorena vrata i dobra izolacija znatno smanjuju gubitke toplote, dok spuštene zavese tokom noći pomažu da se toplota zadrži u stanu.

Stručnjaci zaključuju da inverter klima može biti veoma ekonomično rešenje za grejanje stana od 60 kvadrata, ali samo uz optimalno korišćenje. Pravilna podešavanja, kontinuiran rad i racionalno održavanje temperature donose stabilnu toplotu i niže račune za struju tokom cele grejne sezone.