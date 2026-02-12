Radnicima se zadaje da promene deklaracije i datume na proizvodima

Slušaj vest

Stručnjaci za ishranu godinama upozoravaju da zdrava ishrana nije hir, već temelj dugog i kvalitetnog života. Portal Eat This objavio je sveobuhvatnu listu 100 najnezdravijih proizvoda koji se nalaze na policama prodavnica, a na samom vrhu je grickalica koja je izuzetno popularna kod nas - čips.

Tera na još

Čips se smatra jednim od najgorih izbora koje možemo ponuditi svom telu. Sadrži puno soli, veštačkih aditiva i aroma, a gotovo nimalo dijetalnih vlakana ili korisnih nutrijenata. To je visoko industrijski prerađena hrana koja telu ne nudi osećaj sitosti, već podstiče prejedanje i ponavljanje iste navike.

Redovna konzumacija čipsa povezana je s većim rizikom od kardiovaskularnih problema, povišenog holesterola i dodatnog opterećenja jetre.

Neki od aditiva koje sadrže takođe su kontroverzni, prema rečima stručnjaka, u smislu dugoročnih efekata na zdravlje. Posebno je zabrinjavajuće što je čips izuzetno popularan među mladima, koji ga često konzumiraju od detinjstva.

Posledice posle nekoliko sati

Mada se o ozbiljnim negativnim efektima govori nakon dužeg vremena, istraživanja pokazuju da se samo nekoliko sati nakon konzumiranja visoko prerađenih grickalica može javiti disfunkcija krvnih sudova i metabolički poremećaji, što znači da telo oseća posledice ranije nego što mislimo.

Ako je čips redovan deo vaše ishrane, stručnjaci preporučuju da razmotrite jednostavnije, prirodnije alternative. Orasi, bademi, lešnici, semenke bundeve ili sveže voće poput banana i pomorandže su izbori koji pružaju energiju i hranjive materije, a ne dodatnu težinu. Male promene u vašoj svakodnevnoj ishrani mogu napraviti iznenađujuće veliku razliku tokom vremena.