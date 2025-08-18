Slušaj vest

Neobična odluka u studentskoj četvrti Minhena izazvala je talas negodovanja: pet kioska više ne sme da prodaje krompiriće čips nakon 20 časova, a od 22 sata zabranjena je i prodaja piva u flašama. Vlasnici kioska suočeni su s gubicima, dok se lokalni stanovnici žale na „besmislene“ mere.

Gubici prihoda i strah za opstanak

Mera je uvedena zbog brojnih pritužbi stanara na buku, smeće i smetnje povezane s konzumacijom alkohola. Područje oko Univerziteta „Ludwig-Maximilians“ poznato je kao živopisna izlazna zona sa mnogo barova i restorana.

Vlasnik kioska Nechirvan Al Bezihi svakodnevno u 20 časova prekriva čipseve roletnom, a dva sata kasnije više ne sme da prodaje ni pivo. „Najveći promet imam nakon 22 sata, kada ostali zatvore. Tada mi zapravo počinje posao“, ističe drugi vlasnik Shivan Beseh, koji sada strahuje za opstanak svog poslovanja.

Zakon nije nov, ali se sada strože primenjuje

Iz Kancelarije za upravu okruga (KVR) poručuju da se ne radi o novoj zabrani, već o podsećanju na postojeći Zakon o zatvaranju prodavnica, koji u Bavarskoj nalaže zatvaranje radnji u 20 časova. Kiosci mogu da ostanu otvoreni samo ako u isto vreme imaju ugostiteljsku dozvolu, ali im je i tada ponuda ograničena. Čips, prema navodima vlasti, ne spada u „povlašćeni asortiman“ i zato se ne sme prodavati nakon 20 časova.

Nema “špätija” u Bavarskoj

Za razliku od drugih nemačkih saveznih pokrajina, u Bavarskoj ne postoje klasični “špätiji”, prodavnice koje rade do kasno u noć. Novi zakon o radnom vremenu prodavnica u Bavarskoj ne predviđa ovaj oblik poslovanja, naglašavaju iz KVR-a.

Stanari i studenti nezadovoljni

Mnogi građani smatraju meru besmislenom. „Ako ne želiš da živiš u živahnoj studentskoj četvrti, nemoj se ni doseljavati ovde“, kaže stanar Stefan Mödl. Student koji često izlazi u tom kraju komentariše: „Čips bolje utažuje glad od slatkiša i bolje ide uz pivo.“

Ole Ditzmann, drugi stanovnik kvarta, optužuje vlasti da vode politiku pogodovanja „starosedeocima“. Smatra da grad mora da bude otvoren prema mladima koji žele ovde da žive i stvaraju drugačiju atmosferu.

Vlasti tvrde: situacija se poboljšala

Uprkos kritikama, vlasti tvrde da je primena zakona već dala rezultate – buka, otpad i alkoholni incidenti znatno su smanjeni. U kontrolama se, navodno, jasno vidi pozitivna promena. Uz kioske, zabrana prodaje alkohola za poneti nakon 22 časa uvedena je i za jednu lokalnu kafanu koja je, prema tvrdnjama vlasti, takođe doprinosila problemima u kvartu.