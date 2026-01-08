Slušaj vest

Visina troškova zavisi od više faktora, među kojima su izbor materijala, kvadratura prostora, stanje postojeće podloge i cena rada majstora, koja može značajno varirati u zavisnosti od lokacije.

Keramičke pločice i dalje na tronu

Keramičke pločice i dalje su najpopularniji izbor za podove i zidove, posebno u kupatilima, kuhinjama i hodnicima. Cene ovih pločica značajno se razlikuju, pa se najjednostavnije varijante mogu pronaći po cenama od 7 do 10 evra po kvadratnom metru, dok luksuznije opcije, dizajnerske pločice ili pločice većih dimenzija mogu doseći cenu i do 40-50 evra po kvadratu.

Cena rada keramičara, prema rečima Ivana Lukića, mašinskog inženjera iz kompanije ILU term, kreće se od 15 do 25 evra po kvadratu, u zavisnosti od složenosti posla. Kada se u obzir uzmu dodatni radovi, kao što su ravnanje podloge, izvođenje hidroizolacije ili zahtevnije sečenje pločica, cena može biti viša. Ukupna cena za ugradnju pločica, koja uključuje materijal i rad, u proseku se kreće od 20 do 50 evra po kvadratnom metru, dok luksuzna rešenja mogu značajno premašiti ovaj iznos.

Podovi – laminat, parket i vinil

Laminat je jedan od najčešće biranih materijala za podove u dnevnim boravcima i spavaćim sobama. Njegova popularnost leži u povoljnim cenama i jednostavnoj montaži. Cena laminata varira od 25 do 40 evra po kvadratu, dok trošak same ugradnje bez materijala iznosi između 10 i 20 evra po kvadratu. Ukupna cena, sa materijalom i radom, najčešće se kreće između 35 i 60 evra po kvadratu.

Parket, naročito domaći drveni, poput bukve ili hrasta, može biti povoljnija opcija, sa cenama od 25 do 35 evra po kvadratu. Međutim, kvalitetniji gotovi parketi mogu značajno povećati cenu. Cena ugradnje parketa, koja uključuje hoblovanje i lakiranje, obično iznosi između 14 i 20 evra po kvadratu. Konačni trošak može da premaši 60 evra po kvadratu, u zavisnosti od kvaliteta materijala i obima rada, piše Kurir Biznis.

Vinil i PVC podovi, koji su otporni na vlagu i laki za održavanje, postaju sve popularniji, posebno u vlažnijim prostorijama. Cena ugradnje ovih podova je niža, krećući se od 5 do 12 evra po kvadratu, što znači da su ukupni troškovi često niži u poređenju sa laminatom ili parketom.

Dekorativne zidne obloge

Zidne obloge, pored klasičnih keramičkih pločica, sve više uključuju dekorativne panele, 3D obloge i materijale koji imitiraju kamen. Cene ovih materijala počinju od 20 evra po kvadratu, ali trošak ugradnje može biti veći zbog složenijeg procesa montaže.

Troškovi radova i važnost lokacije

Za formiranje konačne cene renoviranja važno je uzeti u obzir i dodatne radove, poput pripreme podloge, skidanja starih obloga, fugovanja, postavljanja lajsni i pragova. Takođe, troškovi rada majstora variraju u zavisnosti od lokacije. U većim gradovima, poput Beograda, cene rada mogu biti znatno više nego u manjim mestima, što je faktor koji treba imati na umu prilikom planiranja renoviranja.

Renoviranje podova i zidova može biti značajan trošak, ali sa pravim izborom materijala i stručnim izvođačima radova, moguće je postići kvalitetan rezultat po povoljnim cenama. Preporučuje se da pre nego što se odlučite za izvođače, tražite detaljne ponude i jasno definišete šta je sve uključeno u cenu, kako bi se izbegli skriveni troškovi.