Može li jedan majstor da radi sve poslove renoviranja doma? U jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" otvoreno je pitanje koliko košta adaptacija stana i šta se dešava kada ne ide sve po planu. U programu su učestvovali Savo Banjac, majstor i Dajana Petić Šobot, stručnjak iz oblasti osiguranja, dok se novinarka Kurira Ines Grk uključila sa sopstvenim iskustvom.

Loše iskustvo sa radom majstora

Novinarka Ines Grk ispričala je da je za renoviranje stana angažovala jednog majstora, koga je pronašla preko preporuke prijatelja.

- Kada smo odlučili da renoviramo stan, sve nam je radio jedan majstor, a do njega smo došli preko preporuke prijatelja. Oni su nam rekli da je brz i da je sa njim lako dogovoriti se oko svega. Zato smo se i odlučili za njega i zaista jeste sve teklo po planu dok su radovi trajali - rekla je ona.

Majstor je, kako je navela, krečio stan, hoblovao parket, menjao tapete, pa čak i pregrađivao jednu prostoriju.

- Sve je bilo u redu. Međutim, posle par dana nakon završetka radova, primetili smo da se zid na plafonu u kupatilu kruni i da su se pojavile pukotine. Ne mogu da tvrdim da je to propust majstora, ali su i tapete posle nekoliko dana počele da se razdvajaju - istakla je Grk.

Petić Šobot: Odmah osigurajte dom nakon renoviranja

Dajana Petić Šobot naglasila je koliko je polisa osiguranja važna u ovakvim situacijama.

- Potrebno je da se kupi dobra polisa osiguranja kako bi osiguravajuća kuća nadoknadila štete. Čim renovirate stan, odmah ga osigurajte. Kada se desi šteta poput navedene u kupatilu, osiguravajuća kuća može da isplati i do 120 hiljada dinara za 4 metra kvadratna da se plafon vrati u prvobitno stanje - objasnila je ona.

Dodala je da osiguranje pokriva sve slučajeve dok traje ugovorna obaveza.

- Mi ne znamo koliko puta će se desiti šteta u našem kupatilu. Sve to i svaki put u toku trajanja ugovora osiguranje će likvidirati i platiti štetu. Osiguranje je jeftino. Ovde je 100 evra na 100 kvadrata polisa - rekla je Petić Šobot.

Banjac: Cena renoviranja od 400 do 500 evra po kvadratu

Savo Banjac je, međutim, ocenio da je procena osiguranja previsoka.

- 120 hiljada za 4 kvadrata je i previše. Savetovao bih korišćenje osiguranja - izjavio je on.

Govoreći o cenama adaptacije, naglasio je da su one visoke zbog nedostatka majstora.

- Ako govorimo o celokupnoj adaptaciji stana u Beogradu, cena po kvadratu je od 400 do 500 evra sa prosečnim materijalom. Prvo, nemamo majstore i mladi neće da uče zanat, teško je naći keramičare, molere... Cene oslikavaju tržište - rekao je Banjac.

Na kraju je dao i savet kako da se građani pravno obezbede:

- Nema potrebe uzimati jednog čoveka, najbolje je uzeti firmu za adaptaciju i potpisati ugovor, tako smo i pravno obezbeđeni.

