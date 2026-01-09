Slušaj vest

Cena bakra nastavila je snažan rast nakon što je prvi put premašila nivo od 13.000 dolara po toni, pošto investitori računaju na ograničenu ponudu i pojačani apetit za rizikom na globalnim finansijskim tržištima.

Trogodišnji fjučersi bakra na Londonskoj berzi metala (LME) porasli su i do 3,1 odsto, na rekordnih 13.387,50 dolara po toni, nadmašivši maksimum postavljen dan ranije.

Rast cena podstaknut je očekivanjima da bi predsednička administracija Donalda Trampa mogla da uvede carine na rafinisani bakar, što je dovelo do masovnog preusmeravanja zaliha u Sjedinjene Američke Države, prenosi Blumberg.

Zbog toga je ponuda bakra u ostatku sveta ograničena, a rudari ne uspevaju da značajno povećaju proizvodnju.

Foto: Profimedia

Indeks Londonske berze metala LMEX, koji prati cene šest ključnih metala, skočio je na najviši nivo od marta 2022. godine, dok je bakar od kraja novembra zabeležio rast za više od 20 odsto. Zalihe bakra u skladištima LME su gotovo prepolovljene u odnosu na prošlu godinu, a tržišni indikatori ukazuju na kratkoročni pritisak na ponudu.

Američki uvoz bakra u decembru porastao je na najviši nivo od jula, nakon što je ponovo oživela trgovina usled najava da bi pitanje carina na rafinisani bakar moglo biti razmotreno tokom 2026. godine, piše Tanjug.

Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi da do kraja juna dostavi ažurirani izveštaj o tržištu bakra, nakon čega se očekuje odluka o mogućim carinama. Raniji predlog podrazumevao je 15 odsto carine od 2027, uz rast na 30 odsto u 2028, ali taj plan još nije potvrđen.