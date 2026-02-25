Slušaj vest

Za izradu kuhinje po meri potrebno je da se iskoristi prostor i zadrži funkcionalnost, savetuju majstori koji su u ovom poslu više decenija. Kuhinjski elementi se prave po standardnim veličinama, ali i tu može doći do odstupanja od standarda, zbog prostora.

- Tako da elementi mogu da budu i uži i širi, viši i niži u skladu sa prostorom za koji se izrađuju i u kome se postavljaju. Funkcionalna kuhinja, a van standarda, jer prostor i to diktira - kaže stolar Miodrag Stanković iz Vranja koji se izradom nameštaja bavi punih 35 godina koliko je u ovom poslu.

Foto: Kurir

Stanković napominje da se u izboru materijala za „frontove“ ponovo vraća visoki sjaj, dakle već se polako menjaju postojeći trendovi.

- Neko voli drvo i toplije boje neko svetlije boje na frontovima, stvar ukusa i izbora. Vole ljudi i jarke boje da im kuhinja bude u zelenoj, ili narandžastoj boji - objašnjava sagovornik Kurira. On kaže da se trendovi menjaju, ali se mora nešto i ispoštovati.

Nešto što nikad ne zastareva.

- Funkcionalna kuhinja mora da bude lako dostupna, a i kvalitet materijala se traži da bi kuhinja „trajala“ - kaže Stanković i otkriva šta obavezno savetuje domaćine kod izrade kuhinjskih elemenata:

- Najbolje je da je kuhinja podignuta od poda kao što ja uvek preporučujem. Na „nogicama“ da bude, da može uvek lakše da se ispod elemenata počisti - ističe Stanković.

Foto: Kurir

On kaže da i izbor oblika sudopera podleže trendovima „okrugle, elipsaste, četvrtaste, a sada su tražene granitne“. Radna ploča debljine 3 do 4 centimetra se prodaje po kvadratu, po ceni u proseku 4.000 do 5.000 dinara. Kvadrat materijala za frontove kreće se u proseku od 1.500 do 2.800 dinara. Po sopstvenoj želji i u skladu sa prostorom najbolje je izraditi kuhinjske elemente.

- U prodavnicama je veliki izbor, ali šta vredi kad je naša kuhinja ograničenog prostora i neobičnog oblika. Majstor je morao da iskoristi svaki ugao da bi dobili na funkcionalnosti. Zadovoljni smo posebno supruga, ona je najčešće u kuhinji. Uz kuhinju majstor nam je izradio i sat sa detlićem, prelepo i originalno - navodi Siniša iz Vranja. Izradu kuhinjskih elemenata majstori naplaćuju po ceni do 40 odsto od vrednosti materijala koji je potreban za izradu kuhinjskih elemenata. Ukoliko se naručioci odluče i za farbanje kuhinje cena je 40 evra po metru kvadratnom u zavisnosti od boje.