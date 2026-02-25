Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na Instagramu povodom najnovijih podataka o zaradama i penzijama u Srbiji, ističući da je ostvaren još jedan važan ekonomski cilj. On je naveo da je, prema zvaničnoj statistici, prosečna plata po prvi put premašila iznos od 1.000 evra, podsetivši i na ranije data obećanja u vezi sa rastom primanja građana.

- Ispunili smo još jedno obećanje koje smo dali građanima Srbije i po prvi put u našoj zemlji prosečna plata je prešla hiljadu evra.

Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna plata u decembru 2025. godine je iznosila 124.089 dinara, što je tačno 1.057 evra. Kao juče se sećam decembra 2019. godine kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio građanima plan i program „Srbija 2025“.

Tada se taj cilj od hiljadu evra prosečne plate činio jako dalekim, ali mi smo i to obećanje ispunili.

Takođe, tada smo obećali da će, kada su penzije u pitanju, prosečna penzija do kraja 2025. godine biti između 430 i 440 evra. Danas vidimo da je i to obećanje ispunjeno, a prosečna penzija je u januaru, nakon povećanja od 12,2 odsto od 1. decembra 2025. godine, iznosila 485 evra.

Istovremeno, od 1. januara 2026. godine je povećana i minimalna zarada na nivo od 551 evra.

Dakle, u ovom trenutku imamo rekordno visoku minimalnu zarada, rekordno visoku prosečnu zaradu i nikada veće penzije.

Nastavljamo dalje ka cilju da do kraja 2027. godine prosečna plata u Srbiji dostigne 1.400 evra, prosečna penzija i minimalna zarada po 650 evra.

Inače, ove godine projektovan rast BDP je tri odsto, a naredne godine pet odsto. Polako, ali sigurno, uprkos svim tenzijama u svetu i uprkos svim unutrašnjim izazovima, Srbija pokazuje da, vodeći odgovornu ekonomsku politiku, umemo i znamo da pobeđujemo - napisao je Mali.