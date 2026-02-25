Slušaj vest

Srbija trenutno raspolaže sa više od 53,3 tone zlata, a iako se najveći deo ovih rezervi nalazi u trezorima Narodne banke Srbije, jedan deo i dalje se čuva u inostranstvu. Guverner NBS Jorgovanka Tabaković je otkrila gde se tačno nalazi preostalo zlato i zbog čega centralna banka ne žuri sa njegovim transportom u zemlju.

Gde se čuvaju tri tone zlata?

Dok je većina zlatnih poluga bezbedno smeštena u Srbiji, tri tone zlata nalaze se u Bernu, u Švajcarskoj. Reč je o količinama koje je Narodna banka Srbije kupila tokom 2024. godine.

Na pitanje zašto i ove tri tone nisu povučene u domaće trezore, guverner je objasnila da NBS ne žuri sa tom odlukom prvenstveno iz logističkih razloga i zbog posebnih troškova koji bi pratili takav transport.

Umesto toga, procenjeno je da je u ovom trenutku svrsishodnije zlato ostaviti na sigurnom u Švajcarskoj.

Zlato u inostranstvu kao "osigurač" za hitne situacije

Osim ekonomskih ušteda na transportu, čuvanje dela zlata u Bernu ima i stratešku svrhu. Te tri tone zlata se vode kao "likvidne i raspoložive".

- One stoje u Bernu kao raspoložive za neke okolnosti. Volela bih da to nikad ne budu one "ne daj Bože" okolnosti, ali i za te situacije one tome i služe - istakla je guverner na predstavljanju izveštaja o inflaciji, dodajući da je svo ostalo zlato u Republici Srbiji.

Zlato je "mrtav kapital", ali sigurna luka

Iako je rast učešća zlata u deviznim rezervama ocenjen kao pametna strategija i "sigurno utočište u nesigurnim vremenima", NBS naglašava da zlato ima i svoje limite.

Prema rečima guvernera, ulaganje u zlato je u neku ruku ulaganje u "mrtav kapital" jer ono samo po sebi ne donosi prihod niti stvara novu vrednost, bez obzira na to da li mu cena raste ili pada. Dodatno, ukazala je i da "najbolji analitičari", trenutno ne mogu da predvide koliko će cena zlata da poraste.

- Treba ulagati u nešto što donosi prihod odnosno novu vrednost - posavetovala je Tabaković sve koji imaju višak novca, i koji žele da ulažu.

Strategija Srbije je da zlato prvenstveno otkupljuje iz domaćih izvora, a trenutni trend rasta cena ovog plemenitog metala potvrdio je opravdanost dosadašnjih odluka o uvećanju zlatnih rezervi, koje su krajem januara doprinele rekordnom nivou deviznih rezervi od 29,4 milijarde evra.

Prema njenim rečima, NBS je od 2017. godine, reagujući na međubankarskom deviznom tržištu, kupovinom evra, obezbedila devizne rezerve od 11,3 milijarde evra, što je stvorilo mogućnost da se odgovori na sve eventualne šokove koji mogu da se dese na tržištu.