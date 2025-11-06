Rumunija traži od Rusije da joj vrati njeno zlato

Slušaj vest

Ako je suditi prema količinama zlata koje su samo u septrmbru ove godine kupovale centralne banke pojedinih zemalja svet ozbiljno drma zlatna groznica.

Centralne banke kupile su u septembru neto oko 39 tona zlata, najviše od početka godine, što je na mesečnom nivou povećanje za 79 procenata, pokazuju podaci udruženja rudarskih kompanija WGC.

Brazil rekorder

Najaktivniji kupac u septembru bila je centralna banka Brazila, koja je rezervama dodala čak 15 tona zlata, piše Poslovni dnevnik.

Sledi centralna banka Kazahstana sa kupljenih osam tona, a na trećem mestu je centralna banka Gvatemale sa šest tona.

Ruska centralna banka kupila je u septembru tri tone zlata. Još u avgustu prodala je istu količinu i bila jedina, prema podacima WGC-a, koja je smanjila zlatne rezerve.

Među vodećim kupcima u septembru WGC je izdvojio i Češku, koja je kupila dve tone plemenitog metala, isto kao i u avgustu. Centralna banka popunjava zalihe već više od dve i po godine.

Češke zlatne rezerve u septembru su se tako povećale na 67 tona, a centralna banka namerava do 2028. godine da u zalihama ima 100 tona, navodi WGC u izveštaju.

Srbija ima 51,7 tona zlata Zlatne rezerve Narodne banke Srbije iznose rekordnih 51,7 tona, što je za 3,5 tona više nego krajem 2024. Vrednost zlatnih rezervi iznosi oko 5,3 milijarde evra. Tokom 2025. godine rezerve zlata vrednosno su povećane za 1,4 milijarde evra, dok je njihova vrednost gotovo devet puta viša nego krajem jula 2012. godine (kada je iznosila 0,6 milijardi evra)

Samo Uzbekistan smanjio rezerve

Rezerve je početkom jeseni smanjio samo Uzbekistan, čija je centralna banka prodala četiri tone zlata, pokazuju podaci WGC-a.

Bugarska centralna banka povećala je u avgustu rezerve za dve tone zlata, najviše još od juna 1997. godine, kada je kupila osam tona plemenitog metala.

Bugarska će u januaru sledeće godine ući u evrozonu, pa bi deo zlatnih rezervi u okviru pristupnog procesa mogla da prenese Evropskoj centralnoj banci (ECB), napomenulo je udruženje proizvođača u izveštaju za avgust.