Slušaj vest

Građane Sremske Mitrovice koji imaju dugovanja po osnovu poreza i drugih lokalnih dažbina od 1. januara 2026. godine očekuje velika olakšica – grad otpisuje čak 100 odsto kamate, ali samo ako se ispoštuje jasan rok i procedura.

Kako je saopštila Gradska uprava za budžet, imovinu i investicije, svi koji imaju dugove za porez na imovinu, komunalne takse, naknade i boravišnu taksu moći će da se oslobode kamate, ukoliko u roku od 30 dana plate glavni dug.

"Plati glavnicu – kamata se briše"

V. d. načelnika Gradske uprave Uroš Veselinović pojasnio je da se odluka primenjuje od 1. januara, a da će građani zahteve moći da podnose već od prvog radnog dana, 5. januara.

– Odluka važi od prvog prvog. Građani podnose zahtev na šalterima Gradske uprave za budžet. Nakon toga se donosi rešenje i u roku od 30 dana od prijema rešenja obveznik mora da uplati glavnicu duga. Ako to uradi – kamata mu se otpisuje u celosti – rekao je Veselinović.

On je precizirao da se ova mera pre svega odnosi na neuredne platiše, odnosno na one koji u novu godinu ulaze sa dugom.

– Ako neko, na primer, nije platio porez za 2025. godinu, a stvorila se kamata, ta kamata će mu biti otpisana ako posle 1. januara podnese zahtev i plati samo glavni dug – objasnio je Veselinović.

Nedimović: Redovni platiše se dodatno nagrađuju

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović istakao je da je grad mislio i na one koji svoje obaveze plaćaju na vreme.

– Svako ko po podnošenju zahteva u roku od 30 dana uplati glavnicu biće oslobođen plaćanja kamata. Možda to nekome ne deluje potpuno pravedno, ali smo zato uveli umanjenje poreza na imovinu za redovne platiše – rekao je Nedimović.

Branislav Nedimović Foto: Kurir/D.š

Kako je naveo, građani koji redovno izmiruju porez dobiće automatsko umanjenje poreza, bez ikakvog zahteva.

– Popust će iznositi najmanje 10 odsto, a u nekim slučajevima i više – naglasio je gradonačelnik.

Važno upozorenje

Ako građanin ne ispoštuje rok od 30 dana, odnosno ne uplati glavni dug na vreme, rešenje o otpisu kamate se ukida, a kamata ostaje na snazi.