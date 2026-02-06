Domaća Elixir Grupa i turski Holding SANKO postigli su dogovor o zajedničkoj investiciji u Srbiji, usmerenoj na razvoj industrijske proizvodnje uz primenu inovativnih i održivih rešenja. Saradnja je zasnovana na principima savremene tehnologije, racionalnog korišćenja resursa, energetske efikasnosti, cirkularnosti i smanjenja ugljeničnog otiska – vrednostima koje obe kompanije ističu kao ključne u svojim poslovnim strategijama.

Prema prvim najavama, planirana je izgradnja dva mini pogona za proizvodnju cementa kapaciteta po 400.000 tona godišnje, u Prahovu i Šapcu, u okviru postojećih proizvodnih kompleksa Elixir Grupe. O uspostavljanju saradnje i planovima razvoja razgovarali su Stanko Popović, predsednik Elixir Grupe, i Adil Sani Konukoğlu, predsedavajući Borda direktora Holdinga SANKO, tokom boravka delegacije turske kompanije u Srbiji.

SANKO Holding ima tradiciju dužu od 120 godina – porodična kompanija osnovana je 1904. godine, a danas zapošljava oko 14.000 ljudi i posluje u 11 sektora. U oblasti cementa prisutan je od 1995. godine, sa godišnjim proizvodnim kapacitetom od 5,3 miliona tona klinkera i 4 miliona m³ betona. Kompanija naglašava kontinuirana ulaganja u digitalizaciju i tehnološku transformaciju, izdvajanja za istraživanje i razvoj, kao i razvoj inovacija u oblasti reciklaže i održivih sirovina. SANKO izvozi u više od 100 zemalja, uz strateško usmerenje ka energetskoj efikasnosti i primeni principa cirkularne ekonomije.