Elixir Grupa i turski SANKO dogovorili zajedničku investiciju u Srbiji: dva mini pogona za proizvodnju cementa u Prahovu i Šapcu
Domaća Elixir Grupa i turski Holding SANKO postigli su dogovor o zajedničkoj investiciji u Srbiji, usmerenoj na razvoj industrijske proizvodnje uz primenu inovativnih i održivih rešenja. Saradnja je zasnovana na principima savremene tehnologije, racionalnog korišćenja resursa, energetske efikasnosti, cirkularnosti i smanjenja ugljeničnog otiska – vrednostima koje obe kompanije ističu kao ključne u svojim poslovnim strategijama.
Prema prvim najavama, planirana je izgradnja dva mini pogona za proizvodnju cementa kapaciteta po 400.000 tona godišnje, u Prahovu i Šapcu, u okviru postojećih proizvodnih kompleksa Elixir Grupe. O uspostavljanju saradnje i planovima razvoja razgovarali su Stanko Popović, predsednik Elixir Grupe, i Adil Sani Konukoğlu, predsedavajući Borda direktora Holdinga SANKO, tokom boravka delegacije turske kompanije u Srbiji.
SANKO Holding ima tradiciju dužu od 120 godina – porodična kompanija osnovana je 1904. godine, a danas zapošljava oko 14.000 ljudi i posluje u 11 sektora. U oblasti cementa prisutan je od 1995. godine, sa godišnjim proizvodnim kapacitetom od 5,3 miliona tona klinkera i 4 miliona m³ betona. Kompanija naglašava kontinuirana ulaganja u digitalizaciju i tehnološku transformaciju, izdvajanja za istraživanje i razvoj, kao i razvoj inovacija u oblasti reciklaže i održivih sirovina. SANKO izvozi u više od 100 zemalja, uz strateško usmerenje ka energetskoj efikasnosti i primeni principa cirkularne ekonomije.
Na sličnim principima, u oblasti proizvodnje fosforne kiseline i mineralnih đubriva, od 1990. godine posluje i Elixir Grupa, lider u Jugoistočnoj Evropi. Više od 70% proizvodnje, koja iznosi oko milion tona godišnje, Elixir plasira na tržišta preko 90 zemalja, dominantno u Evropskoj uniji. U proizvodnim kompleksima u Prahovu i Šapcu kompanija zapošljava više od 2.300 ljudi, među kojima je svaki peti inženjer.
U 2026. godinu Elixir Grupa ulazi sa snažnim razvojnim zamahom, uz plan u prvoj polovini godine pusti u rad tri nova industrijska postrojenja: pogon za proizvodnju kristalnih mineralnih đubriva, novi pogon za proizvodnju fosforne kiseline i energanu za termički tretman i energetsko iskorišćenje industrijskog otpada. Reč je o investicionoj celini koja istovremeno podiže proizvodne kapacitete, tehnološki nivo i ekološke standarde, uz jačanje dugoročne konkurentnosti kompanije.
Najavljena zajednička investicija Elixir Grupe i SANKO Holdinga dodatno potvrđuje trend povezivanja regionalnih industrijskih lidera kroz projekte koji doprinose modernizaciji proizvodnje, transferu znanja i tehnologija i jačanju privredne baze Srbije, uz fokus na održivost i energetsku efikasnost.