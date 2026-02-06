Slušaj vest

Domaća Elixir Grupa i turski Holding SANKO postigli su dogovor o zajedničkoj investiciji u  Srbiji, usmerenoj na razvoj industrijske proizvodnje uz primenu inovativnih i održivih rešenja.  Saradnja je zasnovana na principima savremene tehnologije, racionalnog korišćenja resursa,  energetske efikasnosti, cirkularnosti i smanjenja ugljeničnog otiska – vrednostima koje obe  kompanije ističu kao ključne u svojim poslovnim strategijama. 

Foto: ELIXIR GRUPA

Prema prvim najavama, planirana je izgradnja dva mini pogona za proizvodnju cementa  kapaciteta po 400.000 tona godišnje, u Prahovu i Šapcu, u okviru postojećih proizvodnih  kompleksa Elixir Grupe. O uspostavljanju saradnje i planovima razvoja razgovarali su Stanko  Popović, predsednik Elixir Grupe, i Adil Sani Konukoğlu, predsedavajući Borda direktora  Holdinga SANKO, tokom boravka delegacije turske kompanije u Srbiji. 

SANKO Holding ima tradiciju dužu od 120 godina – porodična kompanija osnovana je 1904.  godine, a danas zapošljava oko 14.000 ljudi i posluje u 11 sektora. U oblasti cementa prisutan  je od 1995. godine, sa godišnjim proizvodnim kapacitetom od 5,3 miliona tona klinkera i 4  miliona m³ betona. Kompanija naglašava kontinuirana ulaganja u digitalizaciju i tehnološku  transformaciju, izdvajanja za istraživanje i razvoj, kao i razvoj inovacija u oblasti reciklaže i  održivih sirovina. SANKO izvozi u više od 100 zemalja, uz strateško usmerenje ka energetskoj  efikasnosti i primeni principa cirkularne ekonomije. 

Foto: ELIXIR GRUPA

Na sličnim principima, u oblasti proizvodnje fosforne kiseline i mineralnih đubriva, od 1990.  godine posluje i Elixir Grupa, lider u Jugoistočnoj Evropi. Više od 70% proizvodnje, koja  iznosi oko milion tona godišnje, Elixir plasira na tržišta preko 90 zemalja, dominantno u  Evropskoj uniji. U proizvodnim kompleksima u Prahovu i Šapcu kompanija zapošljava više od  2.300 ljudi, među kojima je svaki peti inženjer. 

U 2026. godinu Elixir Grupa ulazi sa snažnim razvojnim zamahom, uz plan u prvoj polovini  godine pusti u rad tri nova industrijska postrojenja: pogon za proizvodnju kristalnih mineralnih  đubriva, novi pogon za proizvodnju fosforne kiseline i energanu za termički tretman i  energetsko iskorišćenje industrijskog otpada. Reč je o investicionoj celini koja istovremeno  podiže proizvodne kapacitete, tehnološki nivo i ekološke standarde, uz jačanje dugoročne  konkurentnosti kompanije. 

Foto: ELIXIR GRUPA

Najavljena zajednička investicija Elixir Grupe i SANKO Holdinga dodatno potvrđuje trend  povezivanja regionalnih industrijskih lidera kroz projekte koji doprinose modernizaciji  proizvodnje, transferu znanja i tehnologija i jačanju privredne baze Srbije, uz fokus na  održivost i energetsku efikasnost.