Ova penzionisana profesorka iz Šarengrada, na svom Facebook profilu redovno deli priče iz Šarengrada i dogodovštine iz svakodnevnog života. U najnovijoj objavi Juričić je opisala kako je uspela da smanji bankarske naknade za 150 evra godišnje.

"Svake godine u januaru proverim ukupan iznos naknada koje mi je banka naplatila prethodne godine za svoje usluge i razmislim kako da taj iznos što više smanjim. Zato sam i danas bila u Vukovaru, u svojoj banci. Uspela sam da za 150 evra godišnje smanjim naknade koje su mi naplaćivali za korišćenje raznih 'usluga' raspolaganja mojim novcem“, napisala je Dinka u objavi i objasnila kako je to uradila.

Ona je bankarskoj službenici otkazala plaćeno vođenje računa i tražila da joj račun ubuduće vode besplatno (na šta od ove godine svi penzioneri u RH imaju pravo).

Slatka ušteda

"Službenica me vrlo pristojno i uporno pokušavala nagovoriti da to ne činim jer ću izgubiti hrpu pogodnosti koje sam do sada imala, npr. pravo na otplatu na rate, pravo na dozvoljeni minus… Rekla sam joj da mi te usluge ne trebaju i da ih ni do sada nisam koristila. Onda je krenula s drugim krugom nagovaranja: da uz besplatno vođenje bankovnog računa gubim pravo na 12 besplatnih mesečnih bankarskih transakcija. Otvorila sam joj svoj m-banking račun i pokazala da su mi i do sada za svaku transakciju naplaćivali 35 centi, te da u celom mesecu nije bila nijedna od tih navodnih 12 besplatnih transakcija na koje sam imala pravo. Ukratko, sad banci umesto 11,23 evra mesečno plaćam samo 1,33 evra za m-bankarstvo, plus naknade od 0,35 evra za svaku transakciju (što sam i pre plaćala)“, napisala je Dinka, dodajući da možda nekome tih 150 evra godišnje ne deluje mnogo, ali njoj je ta ušteda neodoljivo slatka.

Neprijatno iskustvo

"Gurmanski rečeno: od novca koji svaki mesec uštedim koristeći mogućnost besplatnog vođenja mog bankovnog računa, mogu sebi mesečno da kupmi 4 litra svog omiljenog sladoleda (burbon vanila). A to je stvarno mnogo prefinog sladoleda. Htela sam reći: proverite da li vam zaista trebaju sve te usluge koje vam žele uvaliti (i naplatiti) te sami izračunajte da li se isplate“, zaključila je Juričić. Ne dajte se nagovoriti na nepotrebne troškove.

Javili su se i drugi penzioneri sa svojim iskustvima s bankama:

"Odvratni su! Moja banka mi godinama naplaćuje za donacije azilima, iako je odavno zakonski rešeno da se ne naplaćuje. Izmislili su svoje dodatne uslove, koje sam ispunila na zahtev, i opet naplaćuju svaku donaciju 35 centi. Nakon silnih e-mail prepisa umorila sam se, zapravo treba odvojiti vreme i pozabaviti se s tim, krenuti od Zakona o zaštiti potrošača itd.“

"Nekada su te naknade bile 5–6 kuna, a kad je došao evro, odjednom deset puta više naplaćuju! Šta više i drugačije nude za taj novac? Ništa! Ja sam isto uzela najjeftiniji paket, ne dam im ništa što ne moram, a obročno plaćanje i plaćanje na rate samo te navode da trošiš novac koji nemaš ili više nego trebaš. Tako da je smanjenje bankarskih usluga oblik discipline, štednje i finansijske pismenosti. Žao mi je bankarki jer one moraju nagovarati klijente na trošenje i razne pakete, osiguranja itd. Jedna od mnogih koja je dala otkaz rekla mi je da ih snimaju i posle 'ribaju' ako se ne trude dovoljno i ne prodaju 'bankarske proizvode'.“

Ostavili mobilno bankarstvo

"Tako smo i mi danas. Prebacili smo na besplatni paket i samo ostavili mobilno bankarstvo. Nisam računala uštedu, službenica je spominjala 3 i nešto evra koje se do sada plaćalo. Koliko god bilo, dobro dođe.“

"Ja sam imao neki bazični paket i internet bankarstvo u HPB i samo su mi ukinuli dozvoljeni minus i pretvorili ga u kredit bez moje saglasnosti… Tako ću sada verovatno imati nižu pretplatu i oni će nakon 12 meseci prestati da zarađuju mesečno 10-ak evra kamata na minusu koji sam koristio… oko 200 € godišnje uštede.“

"Do pre 35 godina banke su nam plaćale pristojnu kamatu na sredstva po viđenju i tekućim računima i davale besplatno brda čekova kojima smo plaćali koliko god rata bismo dogovorili – ovo danas su pijavice, paraziti najgore vrste (poslovne transakcije su pre velikih promena 2000. god. koštale 35 lipa).“