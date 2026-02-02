Slušaj vest

Plaćanja gotovinom biće dozvoljena do maksimalno 10.000 evra, dok će svi iznosi iznad tog praga morati da se izmiruju bezgotovinski.

Pored toga, trgovci će biti obavezni da provere i evidentiraju identitet kupca za plaćanja gotovinom od 3.000 evra, piše Feniks magazin.

Nova pravila proizilaze iz propisa EU koji ima za cilj povećanje transparentnosti finansijskih tokova i borbu protiv pranja novca i drugih oblika finansijskog kriminala. Iako se primenjuju isključivo na poslovne transakcije, predstavljaju značajnu promenu u svakodnevnoj praksi za mnoge građane i preduzetnike.

Primena počinje 10. jula 2027. godine

Šta se menja? Prema novim pravilima, od 10. jula 2027. godine, kompanije i preduzetnici širom Evropske unije moći će da primaju ili isplaćuju gotovinu samo do iznosa od 10.000 evra.

Sve iznad toga moraće se platiti bezgotovinski - na primer bankovnim transferom, karticom ili drugim digitalnim sredstvom plaćanja, piše Poslovni dnevnik.

Ova odredba se odnosi isključivo na poslovne transakcije, dok će privatne transakcije između građana uglavnom ostati izuzete.

Države članice zadržavaju pravo da uvedu stroža nacionalna ograničenja, ali Nemačka, na primer, za sada ne planira nikakve dodatne mere.

Već postoje zahtevi za identifikaciju za gotovinska plaćanja od 10.000 evra i više, a ova pravila će ostati na snazi i nakon stupanja na snagu nove regulative. Najveća promena za svakodnevno poslovanje tiče se praga od 3.000 evra.

Trgovci proveravaju identitet kupca

Od tog iznosa pa nadalje, trgovci će morati da provere identitet kupca i evidentiraju njegove podatke.

To znači dodatno administrativno opterećenje za preduzetnike, dok će potrošači najčešće dolaziti u kontakt sa ovom obavezom prilikom većih kupovina, kao što su skuplja elektronika, nameštaj ili luksuzna roba. Šta ostaje dozvoljeno za pojedince? I dalje će biti dozvoljeno posedovanje, podizanje i korišćenje gotovine u bilo kom iznosu.

Takođe, kupovina automobila u gotovini vrednijih od 10.000 evra je i dalje moguća ako je transakcija između dve osobe.

Međutim, neka specifična ograničenja ostaju na snazi bez obzira na novu regulativu. Anonimna kupovina plemenitih metala je dozvoljena samo do 1.999,99 evra, dok kupovina nekretnina više ne može biti plaćena gotovinom od 2023. godine.

Nova pravila EU su stoga pokušaj standardizacije gotovinskih transakcija širom Unije, sa naglaskom na veću transparentnost i kontrolu velikih iznosa, ali bez potpunog eliminisanja gotovine iz svakodnevnog života.