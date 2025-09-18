Slušaj vest

Bezgotovinsko plaćanje sve više postaje svakodnevica u Srbiji. Elektronsko plaćanje čini se polako, ali sigurno šalje novčanice u zaborav.

Taj trend donosi brojne koristi, dodaju stručnjaci, a određeni faktori znatno su doprineli porastu upotrebe digitalnog plaćanja.

- Ono što je svakako poguralo digitalan način plaćanja je i korona, odnosno kada niste imali mogućnost da trošite novac, a zapravo jedini način je bio da onlajn plaćate i koristite onlajn usluge. Zašto ljudi koriste digitalan način plaćanja, pa upravo iz ovog razloga, efikasnost, preciznost, brzina - objasnio je Vladimir Vasić, bankar i finansijski savetnik.

Plaćanje karticom, uprkos tome što nam olakšava život, donosi i mnoge opasnosti, kao što su pitanje bezbednosti i zloupotreba podataka, a stručnjak za bezbednost dr Ratomir Antonović kaže:

- Kada god vršite neko plaćanje putem kartice ili na neki sličan način, vi ostavljate trag o svom kontu, svom bankovnom računu, tome gde ste izvršili plaćanje, na koji način ste platili i to su podaci koji puno otkrivaju o nama. Imaju oni koji se bave onlajn prevarama dovoljan broj podataka koji je podoban za kasniju zloupotrebu - zaključio je.

