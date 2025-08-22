Slušaj vest

Oduvek je organizacija venčanja predstavljala izdatak i ta računica se pre samog svečanog trenutka stavljala na papir. Medjutim zašto je danas postala finansijski stres, pa troškovi oko organizovanja svadbe idu i do nekoliko desetina hiljada evra, a stručnjaci iz ekonomije i event industrije govorili su o konkretnim statističkim inoformacijama i ličnim iskustvima, te povukli paralelu između predrasuda i realnosti.

U jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" gostovali su Katarina Dakić, muzičarka, Boško Bubanja, predsednik udruženja "Event Industrija Srbija" i Veljko M. Mijušković, ekonomista.

Bubanja je napomenuo nešto što mnogima nije poznato, a to je da organizacija svadbi u zemljama regiona iziskuje mnogo veću finansijsku spremnost, najpre u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

- Organizacija događaja je lepa stvar, a sve što je lepo i košta. Ne bih se složio da je skupo. Organizacija svadbi kod nas je i dalje značajno pristupačnija nego u regionu. U Hrvatskoj ili Crnoj Gori, organizacija prosečne svadbe iznosi za 40 do 60 posto više.

Nije tajna da su i gosti stavljeni u nezavidnu situaciju povećanjem cena same organizacije proslave, te Bubanja kaže kako se više ne smatra normom otići na svadbu sa 100 evra u koverti.

- Mi kao gosti koji idemo na te proslave moramo imati svest da više ne možemo ići na svadbu sa 50, 80 evra po osobi, pa čak ni 100, moramo pojačati kovertu.

Kao ključni faktor koji utiče na poskupljenje navodi porast cena osnovnih namirnica, ali i neodstatak radne snage.

- Ključni faktor u poskupljenju je rast cena hrane, a tu je i rast zarada u toj oblasti. kriza nakon korone u ugostiteljskom sektoru je velika, kadrova nema dovoljno. Sezona venčanja kreće kada i sezona na primorju, onda kadrovi odlaze.

Dobra muzika smatra se neizostavnim, ali i jednim od najskupljih delova organizacije. Za mladence i goste predstavlja veliki izdatak, ali za same muzičare odličan izvor zarade. Katarina Dakić otkrila je kako teče ovogodišnja sezona u poređenju sa ranijim angažmanima.

- Mladenci su danas stavljeni u situaciju da možda i odustanu od same svadbe, iako je to prema mom mišljenju najlepši čin krunisanja ljubavi. Što se tiče bakšiša, kolege su mi pričale da se ranije mnogo više davalo, ne mogu da kažem da sada nije tako, ali se situacija promenila zbog cena. Konkretno za bakšiš, malo su zatvorili novčanik. Svadbe su muzičarima rentabilne, tu je najveći novac. Muzika je jedan od najbitnijih faktora za dobro venčanje.

Mijušković je situaciju sagledao sa sturčnog stanovišta, ističući da nije čudno to što se organizacija u zemljama regiona smatra skupljom, jer ona prati i porast životnog standara.

- Individualno je, neko će praviti klasičnu svadbu koja odgovara event industirji, a neko će praviti skromniju. Posmatrao sam analize, cifre se kreću od 23 do 25 hiljada evra. Ne treba zaboraviti viši životni standard u pojedinim zemljama u regionu, pa i cene proslava to prate.

Otkrio je i da li najavljeni set ekonomskih mera, o kojima ćemo detaljnije znati u narednim danima, ima potencijala da utiče i na event industriju, konkretno na organizaciju venčanja.

- Indirektno vidim efekte vezano za najavljene mere, ali suštinski gledano, ako vam ostaje više novca u džepu, sa više novca ćete moći da raspolažete i uložite u nešto drugo, pa tako i u svadbe - zaključio je Mijušković.

