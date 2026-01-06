Slušaj vest

Farmaceutska kompanija Novo Nordisk saopštila je da je njihova dnevna tableta Wegovy počela da se izdaje na recept, što predstavlja veliku prekretnicu za osobe koje se bore sa gojaznošću, prenosi ABC News.

Kako i gde je dostupna

Pacijenti sa važećim receptom Wegovy tabletu mogu preuzeti u apotekama širom SAD ili je poručiti putem telemedicinskih platformi.

– Wegovy tabletu lansiramo na potpuno novi način – izjavio je Dejv Mur, izvršni direktor američkih operacija Novo Nordiska.

Kako je naveo, lek je od prvog dana dostupan putem komercijalnih zdravstvenih osiguranja, u velikim lancima apoteka poput CVS-a i Costca, ali i kroz saradnju sa telemedicinskim kompanijama.

Kako deluje nova tableta

Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila je oralnu verziju Wegovyja u decembru prošle godine. Reč je o oralnom semaglutidu, koji usporava pražnjenje želuca i smanjuje apetit, što dovodi do gubitka telesne težine.

Stručnjaci ovaj lek vide kao revoluciju u odnosu na injekcione GLP-1 terapije, jer je jednostavniji za upotrebu, ne zahteva čuvanje u frižideru i uzima se u obliku dnevne tablete umesto nedeljne injekcije. Preporuka proizvođača je da se tableta uzima 30 minuta pre hrane, pića ili drugih lekova.

Koliko košta

Cena je već definisana. Ukoliko je lek pokriven zdravstvenim osiguranjem, mesečna participacija za pacijente iznosi 25 dolara ili manje. Bez osiguranja, cena zavisi od jačine doze i kreće se u rasponu od 149 do 299 dolara mesečno.

Za poređenje, injekciona verzija Wegovyja bez osiguranja košta više od 300 dolara mesečno.

Efikasnost i neželjeni efekti

Klinička ispitivanja pokazala su da oralna tableta ima sličnu efikasnost u mršavljenju kao i injekcije. Nuspojave su takođe slične i najčešće uključuju mučninu, dijareju i povraćanje, navodi Novo Nordisk.

U međuvremenu, konkurentska kompanija Eli Lilly razvija sopstvenu GLP-1 tabletu pod nazivom orforglipron, za koju se uskoro očekuje odobrenje FDA.