U njujorškom Grinič Vilidžu ovih dana redovi su duži nego ispred Apple prodavnice tokom predstavljanja novog iPhone-a. Razlog? Otvorena je prodavnica pod nazivom The Polymarket, gde su sve namirnice potpuno besplatne.

Ipak, iza ovog velikodušnog gesta ne stoji humanitarna organizacija, već jedna od najkontroverznijih platformi za trgovanje na svetu.

Polymarket je takozvano "tržište predviđanja". Umesto akcija kompanija, njihovi korisnici trguju binarnim ugovorima na ishod realnih događaja, od toga ko će pobediti na Super Bowlu, preko odluka Federalnih rezervi o kamatnim stopama, pa sve do toga koju će pesmu Bad Bunny prvu otpevati na poluvremenu utakmice.

Kako funkcioniše "berza budućnosti"?

Mehanika je jednostavna, ali fascinantna. Kupujete udele u ishodu nekog događaja po ceni od 0 do 1 dolara.

Ako tržište veruje da neki tim ima 70% šansi za pobedu, taj ugovor će koštati 0,70$

Ako taj tim pobedi, vaš ugovor skače na vrednost od 1$

Ako izgubi, vrednost pada na nulu

Za razliku od tradicionalnih kladionica, ovde se ne kladite protiv "kuće". Platforme poput Polymarketa i njihovog rivala Kalshija omogućavaju korisnicima da trguju međusobno, dok platforma uzima samo simboličnu naknadu.

Foto: Abdul Razak Latif/Shutterstock, Oxana A/Shutterstock

Suština je u "mudrosti mase", cena ugovora u realnom vremenu zapravo pokazuje kolike su šanse da se nešto zaista dogodi, na osnovu novca koji su ljudi spremni da ulože.

Od zabrane do investicije od 112 miliona dolara

Put do legalizacije u SAD bio je trnovit. Godine 2022. regulatori su kaznili Polymarket sa 1,4 miliona dolara i naterali ih da blokiraju američke korisnike jer su radili bez licence. Međutim, kompanija se vratila na velika vrata.

U julu 2025. godine, Polymarket je potrošio vrtoglavih 112 miliona dolara na akviziciju QCEX-a, licencirane platforme za trgovanje opcijama. Taj potez im je otvorio vrata federalnog regulatornog odobrenja, koje su dobili u novembru. Ipak, rat nije gotov, pojedinačne savezne države (poput Njujorka i Masačusetsa) i dalje pokušavaju da ih blokiraju, tvrdeći da je ovo samo "fensi upakovano kockanje" koje podleže drugačijim porezima.

Kockanje, investiranje ili zabava?

Dok se pravnici spore oko definicija, novac nastavlja da se sliva. Procenjuje se da je na ishode vezane za poslednji Super Bowl kroz ove platforme prošlo više od milijardu dolara.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju na oprez. Ivori Džonson, sertifikovani finansijski planer, povlači jasnu paralelu: "To je isto kao kada odete u Las Vegas sa prijateljima. Morate znati koliko ste spremni da izgubite".

Finansijski savetnici predlažu da se ovakve platforme tretiraju kao deo "oportunitetnog portfolija" – onog rizičnog dela (obično 5-10% ukupne imovine) gde držite kriptovalute i spekulativne akcije. Sve preko toga više nije investiranje, već opasna igra.

Foto: Shutterstock

Polymarket je uspeo da uradi ono što je nekada zahtevalo doktorat iz tržišne analize: pretvorio je kompleksne ekonomske i političke indikatore u informacije koje su "probavljive" za prosečnog korisnika mobilnog telefona.