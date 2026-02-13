Kada će nove mere o ograničenju marži dati rezultat

Slušaj vest

Mnogi su se našli u ovoj situaciji, krenete u prodavnicu sa kratkim spiskom namirnica, u želji da kupovina bude brza i povoljna. Ipak, na kraju se zateknete na kasi sa kolicima punim proizvoda i razmišljate kako je do toga uopšte došlo.

Poznato je da trgovci koriste čitav niz sitnih trikova kako bi podstakli potrošnju. Ipak, prema rečima psihologa potrošnje prof. dr Georga Felsera za nemački BILD, postoji način da im se oduprete.

Koje trikove koriste supermarketi

Akcije i sniženja često se oslanjaju na princip takozvane „averzije prema gubitku“.

- Ljude je lakše ubediti da izbegnu gubitak nego da ostvare dobitak - objašnjava stručnjak.

Davanje novca se doživljava kao gubitak, dok specijalne ponude taj osećaj čine slabijim i prihvatljivijim.

Muzika u prodavnicama ima zadatak da kupce zadrži duže među rafovima.

- Ako je tempo muzike ispod našeg pulsa u mirovanju, to podstiče sporije kretanje.

Posebno je efikasna kada se tematski uklapa u ponudu. poput francuske muzike u delu sa vinima ili božićnih pesama tokom adventa.

- To budi asocijacije i želju za poklonima, slatkišima ili sastojcima za kolače.

Još jedan čest trik jeste stvaranje osećaja ograničenosti. Kada je proizvod dostupan samo određeno vreme ili u ograničenoj količini, njegova privlačnost automatski raste.

Koji trik ima najjači uticaj

Prema prof. Felseru, posebno snažno deluje takozvani efekat sidra.

- Ako, na primer, stavite skupu mašinu za kafu pored takođe skupe, ali u poređenju jeftinije, kupiće se pre ta jeftinija, skupa služi kao cenovni sidro, prema njoj se orijentišemo.

Ovaj efekat ne odnosi se samo na cenu, već i na količinu. Ako je, recimo, kao „sidro“ postavljeno 10 kesica gumenih bombona, zbog popusta ili ograničenja, kupci će uzeti više nego što su prvobitno planirali, čak i ako im je zapravo bilo dovoljno samo 1 ili 2.

Kako da se ne upecate na prodajne trikove

Dosledno se pridržavajte spiska za kupovinu.

Koristite slušalice i slušajte sopstvenu muziku ili podkast.

Budite oprezni sa akcijama, zapitajte se da li biste proizvod kupili i bez popusta, kao i da li vam je zaista potrebna ponuđena količina.