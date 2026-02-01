Slušaj vest

Na pijacama u Vrnjačkoj Banji, pojavila se omiljena voćka jagoda, kad joj vreme nije. Ono što je šokiralo, nije pojava ovog voća usred zime, već cena od 700 dinara po kilogramu. Postavlja se pitanje koliko je zapravo to voće organsko.

Jagoda trenutno na pijacama u Beogradu nema, ali prodavci su reporterima rekli da je dovoze iz Španije i Grčke i da po kilogramu košta čak 1.000 dinara.

Pijaca Beograd Foto: Kurir Televizija

Grčka pomorandža, košta 350 dinara. Cena mandarina je 300 dinara, dok se ananas, kivi i nar svega 500 dinara po kilogramu.

Avokado je sada nešto jeftini, čak 250 dinara po kilogramu.

Kiseli kupus je 300 dinara , dok je na nekim pijacama dostizao cenu i do 700 dinara po kilogramu,

Pijace nezamenljive

Jelena Nikolić iz JKP Beogradske pijace, govorila je za Kurir televiziju.

- Beogradske pijace su nezamenljiva mesta nabavke, uprkos sve oštrijim tržišnim konkurencijama, ali svežina proizvoda govori više od hiljadu reči. Cene se razlikuju od prodajnog mesta do prodajnog mesta i one su mogućnost izbora. Ovo je takođe tržište ali bitna je i ta ljubaznost prodavaca, direktan kontakt na relaciji kupac-prodavac, to je izgrađeno poverenje kroz godine i sve su to razlozi zašto su pijace nezamenljive - kaže Nikolić i dodaje:

Jelena Nikolić Foto: Kurir Televizija

- Na pijaci Banjica 31. januara i 1. februara od 8 do 16 časova će biti zimski bazar zanatstva. Dakle, pored voća, povrća, mesa, ribe, cveća, naši sugrađeni koji budu posetili pijacu Banjica moći će da kupe razne ručno rađene proizvode i torbe, igračke, predmete ukrašene dekupaž tehnikom, razne proizvode od meda.

Plaćanje karticom

Pojedine pijace u Beogradu uvele su kartice kao način plaćanja, što će sigurno pomoći mnogima. Takvu mogućnost otvorile su pijace Kalenić, Đeram i Palilula.

- To je bila dobra volja prodavaca da na osnovu toga što osete puls tržišta, razgovaraju sa mušterijama, odlučili su da im i to omoguće. Taj projekat je Privredna komora Srbije pokrenula, mi smo to prepoznali, ponudili našim zakupcima - kaže Nikolić.

Ovo su cene voća na pijacama u Beogradu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs