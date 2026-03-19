Povodom Beogradskog sajma automobila, u saradnji sa Srpskim savezom za istorijska vozila, u Hali 5 Beogradskog sajma, gde od 21. do 24. marta, u periodu od 10.00 do 20.00 časova publiku očekuje izložba „Velikani srpske motorizacije“ – susret sa automobilima i motociklima koji su obeležili čitave epohe, od modela koji su motorizovali svet i Jugoslaviju do retkih kolekcionarskih primeraka, filmskih ikona i vozila sa gotovo mitskim statusom među ljubiteljima oldtajmera.

Na Ekspu 67 u Montrealu prvi put je predstavljen koncept automobil Alfa Romeo Montreal, koji je upravo zahvaljujući toj izložbi dobio ime i kasnije postao serijski model. Ekspo je tada bio mesto gde se oblikovala budućnost automobilske industrije.

Posetioci će imati priliku da vide Ford Model T iz 1926. godine, automobil koji je promenio istoriju motorizacije i ostao upamćen i kao kultno vozilo iz filma „Maratonci trče počasni krug“, u kome se pojavljuje zajedno sa Morris Minor Pickup – još jednim prepoznatljivim filmskim simbolom, koji će takođe biti deo postavke. Na izložbi će biti i Lancia Lambda, jedan od najnaprednijih automobila svog vremena, poznat po revolucionarnim tehničkim rešenjima. Dodatnu notu domaće kinematografije donosi i replika legendarnog „Fiće“ sa crno-žutom šarom iz filma „Nacionalna klasa“.

Posebnu pažnju privući će BMW 327/28 Sport Cabriolet iz 1939. godine, elegantni sportski automobil sa izuzetno retkom istorijom, kao i model koji asocira na trkački duh filma „Zaboravljeni Gran pri“, budući da je upravo ovaj tip vozila učestvovao na istorijskim trkama tog doba. Postavku dodatno obogaćuje i Porsche 911 Targa, prepoznatljiv kao vozilo iz filma „Beogradski fantom“, kao i raskošni Cadillac Series 62 Convertible, model koji oličava glamur američke automobilske ere i koji je svojevremeno koristio i Josip Broz Tito tokom boravka u Crnoj Gori.

Za domaću publiku posebno će biti zanimljivi modeli koji su obeležili automobilsku istoriju ovih prostora: Zastava 1400 BJ, danas praktično jedini potpuno sačuvani primerak tog modela, zatim legendarni Zastava 750, automobil koji je motorizovao Jugoslaviju, kao i Zastava 101, jedan od najprepoznatljivijih domaćih automobila svih vremena.

Među najvrednijim eksponatima izdvajaju se i BMW 503 Coupe i BMW 503 Cabriolet, svetski rariteti proizvedeni u veoma malom broju primeraka, koji predstavljaju pravu poslasticu za kolekcionare i poznavaoce automobilske istorije. Ljubitelji vrhunskog dizajna moći će da vide i Jaguar E-Type OTS, automobil koji se decenijama smatra jednim od najlepših ikada napravljenih.

Izložbu dodatno upotpunjuje impresivna selekcija istorijskih motocikala, među kojima su Norton Commando 750, Moto Guzzi V7 Sport, BSA M20, MV Agusta CSTL 175, NSU Quickly, Jawa 361 Sport, NSU Prima V, Tomos Colibri, Gilera 150 Sport i Aermacchi Harley-Davidson Ala Verde 250. Reč je o dvotočkašima koji su obeležili različite epohe – od vojnih i narodnih motocikala do kultnih sportskih i gradskih modela.

Izložba koju ljubitelji oldtajmera neće želeti da propuste. Ulaz u Ekspo 2027 Plejgraund je besplatan.