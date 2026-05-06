Ističe rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu: Samo ovom karticom možete da izmirite račun bez provizije
Narodna banka Srbije obavestila je da je samo Dina karticom moguće bez provizije izmiriti ovu obavezu na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija.
- Dina karticom, takođe bez provizije, na šalterima Uprave, moguće je platiti porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika - navedeno je u saopštenju NBS.
Na šalterima Uprave za trezor Dina karticom mogu se, uz niske provizije, izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava - onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi preduzeća JKP "Infostan tehnologije", JKP "Informatika" Novi Sad, Telekom a.d. i slično), navedeno je u saopštenju NBS.
