Narodna banka Srbije obavestila je da je samo Dina karticom moguće bez provizije izmiriti ovu obavezu na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija.

- Dina karticom, takođe bez provizije, na šalterima Uprave, moguće je platiti porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika - navedeno je u saopštenju NBS.

Na šalterima Uprave za trezor Dina karticom mogu se, uz niske provizije, izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava - onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi preduzeća JKP "Infostan tehnologije", JKP "Informatika" Novi Sad, Telekom a.d. i slično), navedeno je u saopštenju NBS.