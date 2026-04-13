Mnogi građani u Srbiji i dalje plaćaju pun porez na imovinu jer ne znaju da mogu da ga smanje i do 75 odsto. Istovremeno, oni koji kasne sa plaćanjem suočavaju se sa ozbiljnim sankcijama od visoke kamate do prinudne prodaje imovine, upozoravaju advokati.

Kako objašnjava advokatica Bojana Kekić, jedna od tih olakšica je poreski kredit za nepokretnost u kojoj poreski obveznik ima prijavljeno prebivalište.

- Dakle, ukoliko živite u stanu ili kući koja je u vašem vlasništvu, država vam omogućava poreski kredit koji može znatno smanjiti iznos poreza koji plaćate - pojašnjava Kekić.

Nažalost, kako kaže, u praksi je često sretala klijente koji plaćaju pun iznos poreza, ne iz razloga neispunjavanja uslova, već iz razloga neinformisanosti.

Govoreći o neophodnim uslovima, navodi da, pre svega, nepokretnost mora biti u vlasništvu poreskog obveznika, da je prebivalište prijavljeno na toj adresi, da nepokretnost (stan ili kuća) nije u zakupu, odnosno da predmetna nepokretnost nije izdata pod zakup, kao i da je podneta poreska prijava.

- Iznos umanjenja može ići i do 50 posto, a najviše do 20.000 godišnje - kaže ona.

Kako se utvrđuje pravo na poreski kredit?

Bojana Kekić Ističe da, ukoliko u stanu koji je predmet oporezivanja ima više obveznika, pravo na poreski kredit utvrđuje se srazmerno njihovom udelu u pravu na stan, nezavisno od toga da li sa njima stanuju njihova maloletna deca.

- Utvrđeni porez na kuće za stanovanje i stanove površine do 60 m2, koji nisu na građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima je prijavljeno prebivalište i stanuju samo lica starija od 65 godina, umanjuje se za 75 odsto - kaže ona.

Kao primer iz prakse navodi da se godišnji porez od 12.000 dinara, primenom poreskog kredita, može smanjiti i na 6.000 dinara.

Ipak, to nije slučaj ukoliko obveznik nije prijavljen na adresi stana čiji je vlasnik

- Dakle, ukoliko živiš u svom stanu, a nisi na toj adresi prijavljen, bez obzira što je stan tvoj, nemaš pravo na umanjenje - kaže Kekić.

Ipak, napominje da mnogi nisu prijavljeni na svojoj nekretnini, najčešće iz nemara ili uverenja da se umanjenje dobija automatski, ne prijavljuju članove domaćinstva ili, pak, imaju više nekretnina pa "rasipaju“ pravo na kredit.

- To su zapravo sve greške zbog kojih građani plaćaju veći porez nego što moraju. Zato je važno dobro se raspitati, informisati i iskoristiti sve mogućnosti koje država daje i ništa ne prepuštati slučaju - zaključuje ona.

Od kamate do prodaje imovine: Koje su sankcije za poreske neplatiše?

Ukoliko poreski obveznik ne izmiruje svoje obaveze na vreme, očekuju ga sankcije. Kako objašnjava advokatica Slavica Vrbajac mere prinudne naplate uključuju sve od obračunavanja zatezne kamate pa sve do prodaje imovine.

- U slučaju kašnjenja sa plaćanjem poreza na imovinu, obračunava se zakonska zatezna kamata, koja se u praksi kreće oko 16 odsto na godišnjem nivou - kaže Vrbajac.