Podsećamo poreske obveznike – preduzetnike, preduzetnike poljoprivrednike i preduzetnike druga lica koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit, da rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, na Obrascu PPDG-1S za 2025. godinu, kao i plaćanje razlike poreza utvrđene po konačnom obračunu za 2025. godinu po podnetoj prijavi ističe 15. aprila tekuće godine, stoji u saopštenju Poreske uprave.