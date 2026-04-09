Podsećamo poreske obveznike – preduzetnike, preduzetnike poljoprivrednike i preduzetnike druga lica koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit, da rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, na Obrascu PPDG-1S za 2025. godinu, kao i plaćanje razlike poreza utvrđene po konačnom obračunu za 2025. godinu po podnetoj prijavi ističe 15. aprila tekuće godine, stoji u saopštenju Poreske uprave.

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, navedeni poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S i poreski bilans na Obrascu PB 2 podnesu Poreskoj upravi najkasnije do 15. aprila tekuće godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez.

Poreska prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi.

Nepostupanje u propisanom roku povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ne propustiteNovčanikIstiče rok za prijavu u poreza za preduzetnike: Poreska uprava podseća da je ostalo manje od nedelju dana
2.jpg
InfoBizNeki građani moraju vratiti državi 40 odsto prihoda: Digla se velika bura oko para u komšiluku
shutterstock_digitron (1).jpg
NovčanikKo ima pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak? Procedura nije ista za strance i domaće preduzetnike
shutterstock_2165566849.jpg
NovčanikPoreska uprava saopštila kalendar za april: Prve obaveze dospevaju već 6. u mesecu
taksa.jpg