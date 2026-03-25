Poreska uprava objavila je poreski kalendar za april, prema kojem prve obaveze dospevaju 6. aprila. Do tog datuma potrebno je dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih i drugih zabavnih programa u martu, kao i izveštaj o zapošljavanju osoba sa invaliditetom za isti mesec, uz odgovarajuću uplatu sredstava.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mart, kao i za PDV za isti mesec od strane poreskih dužnika iz člana 10. Zakona o PDV, ističe 14. aprila.

Kako navodi Poreska uprava, najveći broj obaveza dospeva 15. aprila. Do tog dana potrebno je izmiriti akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart, kao i razliku poreza utvrđenu po konačnom obračunu za 2025. godinu na osnovu podnete poreske prijave.

Do 15. aprila obveznici treba da plate i porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za prvi kvartal 2026. godine, kao i doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mart.

Ovaj datum je ujedno i rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PPDG-1S), kao i poreskog bilansa (obrazac PB 2), za preduzetnike i srodne kategorije za 2025. godinu.

Takođe, do 15. aprila potrebno je podneti poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače i članove privrednih društava (obrazac PP OD-O), kao i izvršiti uplatu doprinosa za mart.

Obveznici su dužni da do tog datuma podnesu i PDV prijave na obrascu PPPDV i izmire obaveze za mart, odnosno za prvi kvartal, ukoliko su u tom periodu ispunili uslove za sticanje statusa PDV obveznika koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu.

Do 15. aprila potrebno je platiti i akontaciju poreza na dobit pravnih lica za mart, podneti prijave za obračun akcize za period od 16. do 31. marta i izmiriti obračunatu akcizu, kao i podneti prijave i platiti akcizu na električnu energiju za krajnju potrošnju i komprimovani prirodni gas za pogon vozila za mart.

Rok 30. april odnosi se na podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveza po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava, kao i ugovorene naknade za rad koje se oporezuju samooporezivanjem, za prvi kvartal 2026. godine.

Do kraja aprila potrebno je podneti poreske prijave i uplatiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračunate na najnižu mesečnu osnovicu za neisplaćene zarade za mart, kao i podneti prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. aprila i izmiriti tu obavezu.

Poreska uprava podseća da se rokovi koji padaju na neradne dane pomeraju na prvi naredni radni dan, osim kada je reč o plaćanju akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu, kada se rok pomera na poslednji radni dan u mesecu.