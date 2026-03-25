Slušaj vest

Rast cena nafte i gasa usled krize na Bliskom istoku direktno utiču na troškove proizvodnje, transporta i ambalaže, što može dovesti do poskupljenja osnovnih životnih namirnica.

Energenti direktno "učetvuju" i u ceni hleba, ali kako je za Biznis Kurir objasnio Zoran Pralica, predsednik Unije pekara Srbije građani mogu da budu mirni.

- Poskupljenje hleba za sada neće biti. Mi ne možemo da poskupljujemo veknu hleba svaki čas, a pre poskupljenja moramo da obavestimo i kupce unapred. Pratimo šta se dešava sa cenom nafte, problem je što niko ne zna šta će biti, niti može da nam da bilo kakve smernice. Sa ovim cenama goriva vekna hleba je poskupela za dinar i po do dva što možemo da amortizujemo, ali ako dođe do većeg skoka cene goriva moraćemo da sednemo i razgovaramo šta da radimo, a građani će biti blagovremeno obavešteni - kazao je Pralica.

Kako je objasnio nešto malo je poskupela plastična ambalaža koja se pravi od nafte, ali suštinski još uvek su u pitanju samo kalkulacije, jer niko ne zna šta će biti sutra, a kamoli za 10, 15 ili mesec dana.

Pralica napominje da je teško prognozirati kada bi moglo doći do značajnijeg poskupljenja, jer dobavljači još uvek kalkulišu svoje troškove i cene sirovina.

- U narednim danima ćemo videti kakve su cene sirovina i tek nakon toga će pekari moći da izađu sa stavom o mogućem poskupljenju hleba. Iskreno, ja se nadam da do toga neće doći - poručio je Pralica.