Od ponoći je skuplje gorivo na hrvatskim pumpama, dok neke beleže nestašice. Kako su javili čitaoci, na jednoj pumpi u Dugom Selu, Zaprešiću ostali su bez goriva, a sinoć je u Zagrebu na Ininoj benzinskoj u Vukovarskoj nedaleko od Lisinskog, stajalo obaveštenje da nema Eurodizela.

Na ulazu u benzinsku pisalo je i da se Class Premium dizel toči po ceni običnog toči na dva agregata. Ni jutros nema dizela na Ininoj benzinskoj u Vukovarskoj.

Muškarac na pumpi puni bačvu po bačvu

Kako su hrvatski mediji pisali još juče, u Splitu je zabeležen i nesvakidašnii događaj.

Uprkos tome što iz Vlade i naftnih kompanija mole građane da ne prave zalihe, ima i takvih situacija. Jedna žena rekla je da je u Splitu na benzinskoj pumpi zatekla čoveka koji je došao kombijem punim velikih kanistera i bačvi i točio jedan po jedan.

„Stvorila se gužva na pumpi. Meni je rezervoar bio prazan, inače ne bih čekala. Tako se valjda štedi“, ispričala je žena za Index.hr.

Cena nafte Brent porasla jutros iznad 100 dolara po barelu

Cena nafte brent porasla je jutros iznad 100 dolara po barelu, posle pada od više od 10 odsto u ponedeljak, posle odluke američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da odloži dalje napade na Iran i najave razgovora sa Teheranom.

U Aziji jutros cena nafte Brent iz Severnog mora porasla je za 2,9 odsto na 102,84 dolara po barelu, preneli su francuski mediji.

Cena nafte Vest Teksas Intermedijar (WTI), američke referentne nafte, porasla je za 3,5 odsto i dostigla 91,20 dolara.