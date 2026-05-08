Muškarac (37) iz Hrvatske ostao je bez više stotina evra nakon što je u istom danu čak dvaput prevaren pri pokušaju kupovine zvučnika putem oglasa na društvenoj mreži. Neobičan slučaj dogodio se u utorak, a 37-godišnjak ga je policiji prijavio juče, piše sajt krapinsko-zagorska-policija.gov.hr.

Prevaren dvaput u nekoliko sati

Prva prevara dogodila se 5. maja oko podneva, kada je muškarac na oglasniku pronašao oglas na nemačkom jeziku za prodaju zvučnika. Nakon što je sa nepoznatim prodavcem dogovorio kupovinu putem aplikacije za dopisivanje, uplatio je prvo nekoliko desetina evra za dostavu, a zatim i nekoliko stotina evra, koliko je iznosila cena zvučnika. Nakon toga, prevarant je počeo da ga nagovara na dalje uplate za razna osiguranja i troškove, uveravajući ga da bez toga ne može da mu pošalje paket. Muškarac je tada shvatio da je prevaren i odbio je dalja plaćanja.

Istog dana u poslepodnevnim satima, ponovo je na oglasniku pronašao drugi oglas za zvučnik, takođe na nemačkom jeziku. Scenario se ponovio: nakon dogovora sa prodavcem, uplatio je nekoliko desetina evra za osiguranje, zatim nekoliko stotina evra za sam uređaj i još stotinak evra za dostavu. I ovaj prevarant mu je potom tražio dodatni novac za navodne troškove, ali je 37-godišnjak shvatio da je opet reč o prevari i prekinuo je dalje uplate.

Policija upozorava na znakove onlajn prevara

Iz policije su ovim povodom ponovo upozorili građane na oprez prilikom kupovine na internetu. Ističu da kriminalci svakodnevno pronalaze nove načine prevara čije žrtve mogu biti i kupci i prodavci. Da biste se zaštitili, važno je prepoznati glavne pokazatelje koji upućuju na moguću prevaru.

To uključuje slanje sumnjivih linkova koji naizgled vode na stranice dostavnih službi, a zapravo se radi o lažnim stranicama. Takve stranice lako se prepoznaju po brojnim pravopisnim i gramatičkim greškama, često kao rezultat korišćenja internet prevodilaca. Jedan od najočiglednijih znakova prevare je i zahtev za unos podataka sa debitne ili kreditne kartice, posebno sigurnosnog CVC ili CVV broja sa poleđine, ili pak traženje pristupa elektronskom bankarstvu putem tokena.

Kako se zaštititi?

Policija savetuje građanima da prilikom prodaje ili kupovine putem interneta nikada ne dele osetljive podatke.

Za primanje uplate na račun, kupcu je dovoljno poslati samo ime, prezime i IBAN broj.

Svi ostali podaci, poput broja kartice i sigurnosnog koda, nisu potrebni za uplatu novca na vaš račun i služe isključivo za neovlašćeno zaduživanje računa.