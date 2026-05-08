Za penzionere sa malim penzijama, Grad Beograd će obezbediti besplatan obrok. Da bi se pravo na korišćenje narodne kuhinje ostvarilo, potrebno je podneti zahtev Centru za socijalni rad.

Grad Beograd je proširio krug korisnika koji imaju pravo na besplatan obrok u narodnim kuhinjama. Od sada ovo pravo će imati i penzioneri sa niskim primanjima, saopštio je Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Pod ovim se podrazumevaju penzije manje od 50 odsto od minimalne zarade.

Podsećamo da minimalna zarada zavisi od broja radnih dana u mesecu. Evo koliko će iznositi po mesecima do kraja 2026. godine:

Mart – 65,296 dinara (50% – 32.648)

April – 65,296 dinara (50% – 32.648)

Maj – 62,328 dinara (50% – 31.164)

Jun – 65,296 dinara (50% – 32.648)

Jul – 68,264 dinara (50% – 34.132)

Avgust – 62,328 dinara (50% – 31.164)

Septembar – 65,296 dinara (50% – 32.648)

Oktobar – 65,296 dinara (50% – 32.648)

Novembar – 62,328 dinara (50% – 31.164)

Decembar – 68,264 dinara (50% – 34.132)

Pravo na besplatan obrok do sada je bilo namenjeno korisnicima novčane socijalne pomoći i drugim kategorijama u stanju socijalne potrebe.

Novim izmenama i dopunama odluke omogućeno je da tu vrstu podrške ostvare i penzioneri čija primanja ne prelaze propisani cenzus.

Zahtevi se podnose u nadležnom Centru za socijalni rad.

U Sekretarijatu navode da ova mera predstavlja značajan korak u pravcu jačanja socijalne sigurnosti starijih sugrađana koji pripadaju posebno ranjivoj društvenoj grupi zbog niskih penzija i rasta troškova života, .

- Na taj način, sistem socijalne zaštite postaje inkluzivniji i pravedniji, jer prepoznaje realne životne okolnosti i ekonomske izazove sa kojima se stariji sugrađani suočavaju - navodi se u saopštenju.

Napominjemo da su i ranije penzioneri mogli biti korisnici narodne kuhinje pod uslovom da su stari, u stanju socijalne potrebe i bez podrške porodice. Sada je ovo pravo prošireno i eksplicitno uključuje penzionere sa niskim primanjima.