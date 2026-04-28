Slušaj vest

U Hrvatskoj penzioneri mogu da rade do 20 sati nedeljno, a da pritom zadrže pun iznos svoje penzije. Ovo pravo imaju korisnici starosne, prevremene starosne i porodične penzije, kao i oni koji su pravo na penziju ostvarili po opštim propisima. Oni mogu zaključiti ugovor o radu, bilo na određeno ili neodređeno vreme, i imaju ista prava kao i ostali zaposleni, uključujući i pravo na plaćeni godišnji odmor.

Međutim, iz Stranke penzionera ukazuju na problem koji se odnosi na penzionisane vojnike i policajce. Oni već godinama dopunjuju svoje prihode radeći sa polovinom radnog vremena, ali im se taj rad ne uračunava u dodatni staž, zbog čega ne mogu da povećaju penziju.

Više rada - manja penzija

Jedan od takvih primera je Dario Nađ, bivši vojnik, koji je šest godina radio na ugovorima sa polovinom radnog vremena. Kada je pokušao da mu se taj period prizna kao staž, obavešten je da bi mu, prema važećim propisima, penzija bila umanjena za 20 do 30 odsto.

- Pitao sam ih kako je moguće da imam manju penziju ako imam više staža. Nisu mi dali objašnjenje, samo su rekli da su takva pravila - kaže Nađ.

Iz Ministarstva hrvatskih branitelja odgovoreno mu je da nije penzionisan po Zakonu o braniteljima, te da zbog toga ne spada u njihovu nadležnost. Ni od političkih stranaka kojima se obratio nije dobio konkretan odgovor.

- Već pet godina pokušavam da dođem do objašnjenja, ali nailazim na zid - dodaje on.

Problem i sa 13. penzijom

Nađ takođe navodi da mu iznos 13. penzije neće biti obračunat na osnovu punog staža. Pravnik u PIO fondu mi je rekao: „Šta biste hteli, već imate povlašćenu penziju.“

- A da li je 708 evra za 33 godine staža neka privilegija? - pita se on.

Pravila u Srbiji

U Srbiji važe drugačiji propisi. Penzioneri mogu da rade, ali pod sledećim uslovima:

ukoliko primaju starosnu penziju, mogu biti angažovani putem ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu ili

autorskih ugovora, ali ne mogu biti u punom radnom odnosu i istovremeno primati penziju;

ako koriste prevremenu starosnu penziju, isplata penzije se obustavlja tokom trajanja radnog odnosa.

Staž ostvaren dodatnim radom može se priznati, ali u većini slučajeva ne utiče na novi obračun penzije, osim ako korisnik nakon prestanka rada ne podnese novi zahtev za njeno određivanje.