Novi trend u kupatilima zaludeo svet! Svi masovno izbacuju tuš kabine i stavljaju OVO: Prostor izgleda duplo veće i modernije - ali postoji jedna CAKA!
Trendovi u uređenju doma neprestano se menjaju, a posebno mesto poslednjih godina zauzimaju moderna i funkcionalna kupatila. Dok su nekada kade bile simbol udobnosti, a kasnije su ih zamenile praktične tuš kabine, danas sve više vlasnika stanova i kuća bira sasvim drugačije rešenje – italijanski tuš.
Reč je o tušu koji se savršeno uklapa u savremene enterijere zahvaljujući jednostavnom dizajnu, prostranosti i praktičnosti. Njegova popularnost raste iz godine u godinu, naročito među onima koji renoviraju kupatilo i žele da prostor izgleda veće, urednije i modernije.
Za razliku od standardnih tuš kabina, italijanski tuš nema visoku kadu niti izražene prepreke pri ulasku. Pod tuša je u ravni sa ostatkom kupatila, dok je prostor za tuširanje najčešće odvojen staklenom pregradom ili ostavljen potpuno otvoren.
Ovakvo rešenje posebno je pogodno za manja kupatila jer vizuelno otvara prostor i stvara utisak veće površine. Istovremeno, lako se uklapa u različite stilove uređenja, bilo da preferirate minimalistički, industrijski ili klasičan izgled.
Lako za održavanje
Jedna od najvećih prednosti italijanskog tuša jeste jednostavno održavanje. Pošto nema mnogo spojeva, uglova i teško dostupnih mesta, znatno se lakše čisti u poređenju sa klasičnim kabinama. Naslage kamenca i tragovi sapuna manje se zadržavaju, što mnogima olakšava svakodnevno održavanje higijene.
Pored toga, italijanski tuš pruža veću bezbednost i udobnost tokom korišćenja. Zahvaljujući ravnom ulazu bez praga, pogodan je za starije osobe, ljude sa smanjenom pokretljivošću, ali i porodice sa malom decom.
Otvoren koncept omogućava više slobode pri kretanju i doprinosi osećaju komfora tokom tuširanja. Upravo zbog spoja funkcionalnosti, estetike i praktičnosti, italijanski tuš postaje jedno od najtraženijih rešenja u modernim kupatilima. Svakako, jako je bitno da nađete dobrog majstora da vam ugradi ovu vrstu tuš kabine.
Kurir.rs/Blic žena