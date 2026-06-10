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Trendovi u uređenju doma neprestano se menjaju, a posebno mesto poslednjih godina zauzimaju moderna i funkcionalna kupatila. Dok su nekada kade bile simbol udobnosti, a kasnije su ih zamenile praktične tuš kabine, danas sve više vlasnika stanova i kuća bira sasvim drugačije rešenje – italijanski tuš.

Reč je o tušu koji se savršeno uklapa u savremene enterijere zahvaljujući jednostavnom dizajnu, prostranosti i praktičnosti. Njegova popularnost raste iz godine u godinu, naročito među onima koji renoviraju kupatilo i žele da prostor izgleda veće, urednije i modernije.

Za razliku od standardnih tuš kabina, italijanski tuš nema visoku kadu niti izražene prepreke pri ulasku. Pod tuša je u ravni sa ostatkom kupatila, dok je prostor za tuširanje najčešće odvojen staklenom pregradom ili ostavljen potpuno otvoren.

1/5 Vidi galeriju Italijanski dizajn kupatila Foto: Printscreen YouTube, Ventura/Shutterstock

Ovakvo rešenje posebno je pogodno za manja kupatila jer vizuelno otvara prostor i stvara utisak veće površine. Istovremeno, lako se uklapa u različite stilove uređenja, bilo da preferirate minimalistički, industrijski ili klasičan izgled.

Lako za održavanje

Jedna od najvećih prednosti italijanskog tuša jeste jednostavno održavanje. Pošto nema mnogo spojeva, uglova i teško dostupnih mesta, znatno se lakše čisti u poređenju sa klasičnim kabinama. Naslage kamenca i tragovi sapuna manje se zadržavaju, što mnogima olakšava svakodnevno održavanje higijene.

Pored toga, italijanski tuš pruža veću bezbednost i udobnost tokom korišćenja. Zahvaljujući ravnom ulazu bez praga, pogodan je za starije osobe, ljude sa smanjenom pokretljivošću, ali i porodice sa malom decom.

Foto: Shutterstock

Otvoren koncept omogućava više slobode pri kretanju i doprinosi osećaju komfora tokom tuširanja. Upravo zbog spoja funkcionalnosti, estetike i praktičnosti, italijanski tuš postaje jedno od najtraženijih rešenja u modernim kupatilima. Svakako, jako je bitno da nađete dobrog majstora da vam ugradi ovu vrstu tuš kabine.