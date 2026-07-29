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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas sporazum o partnerstvu između Republike Srbije, Francuske elektroprivrede (EDF) i Francuske agencije za razvoj (AFD) kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa.

Đedović Handanović je rekla da je EDF prošle godine završio izradu Preliminarne tehničke studije u ovoj oblasti.

- EDF je vodeći operator nuklearnih elektrana globalno, sa više od 50 nuklearnih reaktora samo u Francuskoj i lider je u svetu u proizvodnji električne energije iz izvora sa niskim emisijama ugljen-dioksida. Veoma nam je značajno što ćemo u ovoj fazi našeg nuklearnog programa, u kojem postavljamo temelje za nuklearnu energetiku u našoj zemlji, moći da koristimo njihovo znanje, iskustvo i resurse koji će biti od velike koristi stručnjacima Nacionalnog tela za sprovođenje Programa razvoja nuklearne energije (NEPIO). Najvažniji deo ovog projekta odnosi na izradu strategije razvoja ljudskih resursa, kao jednog od ključnih preduslova za pokretanje nacionalnog nuklearnog programa. Kadrovi predstavljaju najdragoceniji element u razvoju nuklearnog programa u svakoj zemlji i jedan od naših najvažnijih zadataka biće upravo stvaranje baze inženjera i drugih kadrova koji će moći da odgovorno i stručno upravljaju nuklearnim postrojenjima u Srbiji u budućnosti - navela je ministarka.

1/5 Vidi galeriju Potpisan sporazum Srbije, EDF-a i AFD-a o razvoju nuklearnog programa Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Dodala je da je planirana saradnju sa EDF na izradi još tri studije u okviru prve faze nuklearnog programa, dok će ostalih 14 biti predmet daljeg razmatranja sa različitim međunarodnim kompanijama koje poseduju neophodno iskustvo.

- Cilj nam je da sredine naredne godine budu završene sve studije koje će omogućiti donošenje informisane odluke o daljem razvoju nuklearnog programa. U godinama pred nama Srbija mora da bude spremna u institucionalnom, regulatornom i stručnom smislu za izbor tehnologije, a prvu nuklearku Srbija mi mogla da dobije posle 2040. godine - navela je Đedović Handanović.

Francuska agencija za razvoj obezbedila je grant u iznosu od 500.000 evra, što je prvo učešće AFD-a u oblasti razvoja nuklearnog programa. Ovim sredstvima, kroz projekat koji se realizuje u okviru fonda FEXTE, biće obezbeđena podrška u izgradnji stručnih i organizacionih kapaciteta u Srbiji neophodnih za pripremu, razvoj i upravljanje u Fazi I i delu Faze II nuklearnog programa.

Program je usmeren na unapređenje znanja i iskustva kadrova uključenih u nuklearni program. Glavne aktivnosti obuhvataju jačanje kompetencija institucija i stručnih timova, razvoj kadrovskih kapaciteta, razvoj projektnih i upravljačkih znanja, unapređenje bezbednosne kulture, kao i sticanje tehničkih znanja neophodnih za donošenje informisanih odluka, u skladu sa preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE).