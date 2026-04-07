Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa rukovodiocima podgrupa u okviru Međuresorne ekspertske radne grupe za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije o izradi studija u prvoj fazi nuklearnog programa.

- Međuresornu ekspertsku radnu grupu čini više od 20 eksperata iz različitih institucija, raspodeljenih u podgrupe koje pokrivaju 19 infrastrukturnih pitanja koje propisuje Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE). Prošle godine završili smo Preliminarnu tehničku studiju o mirnodopskoj primeni nuklearne energije i sad smo u prvoj fazi nuklearnog programa. U okviru podgrupa definisan je najveći deo projektnih zadataka u ovoj fazi i sada je važno da budemo efikasni i da u kratkom roku krenemo u raspisivanje nabavki za izradu studija koje će pokriti teme koje se obrađuju u prvoj fazi, a koje će raditi institucije i stručnjaci iz zemlje i inostranstva - rekla je ministarka.

Ona je dodala da je Francuska agencija za razvoj (AFD) iskazala zainteresovanost za finansiranje izrade studija koje bi pokrile deo tema u prvoj fazi nuklearnog programa, a to su razvoj kadrova, izbor lokacije, uključivanje domaće industrije i informisanje javnosti, a koje bi se radile u saradnji sa francuskom kompanijom EDF.

Prema rečima ministarke, cilj je da do sredine iduće godine bude završena izrada svih studija koje su potrebne za donošenje informisane odluke Vlade o realizaciji nuklearnog programa.

- Na taj način bi do 2032. Srbija mogla da bude spremna za izbor tehnologije i ulazak u proces ugovaranja izgradnje, kako bi posle 2040. godine nuklearna elektrana mogla da se nađe na mreži - navela je Đedović Handanović.

Međuresorna ekspertska Radna grupa za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije, zajedno sa Grupom za pripremu i primenu Programa nuklearne energije, koja je formirana kao unutrašnja jedinica u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, zajedno čine Nacionalno telo za sprovođenje programa nuklearne energije (NEPIO).

Na sastanku su učestvovali rukovodioci podgrupa: za zakonodavni i regulatorni okvir, nuklearnu sigurnost i zaštitu od jonizujućeg zračenja Đorđe Lazarević, viši naučni saradnik na Elektrotehničkom institutu „Nikola Tesla“; za javno informisanje, razvoj kadrova i uključivanje zainteresovanih strana Koviljka Stanković, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Srpskog nuklearnog društva; za organizovanje sistema upravljanja, finansiranja i nabavke Radoš Popadić, v.d. pomoćnika ministra rudarstva i energetike za sektor elektroenergetike; za izbor tehnologije, industrijsko učešće, izbor lokacije, uključivanje u električnu mrežu i zaštitu životne sredine Zoran Drače, nezavisni konsultant; za nuklearni gorivni ciklus i nuklearni otpad Milutin Jevremović, stručno-tehnički saradnik Laboratorije za radioizotope Instituta za nuklearne nauke "Vinča"; za zaštitu od proliferacije nuklearnih materijala, nuklearnu bezbednost i fizičku zaštitu i planiranje u vanrednim situacijama Miloš Mladenović, rukovodilac Sektora za nuklearnu bezbednost u "Nuklearnim objektima Srbije" d.o.o.