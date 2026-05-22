Slušaj vest

Dugo je važilo mišljenje da je jeftina montažna kuća gotovo nemoguća opcija, jer su ovakvi objekti nekada bili skuplji od zidanih. Međutim, situacija se značajno promenila nakon pandemije korona virusa, kada su cene u građevinskom sektoru porasle za čak 35 do 40 odsto zbog problema sa nabavkom materijala i usporavanja projekata. Zidana gradnja tada je poskupela više od montažne, pa danas više ne važi pravilo da su montažne kuće skuplje. Cene su uglavnom slične i zavise od potreba, zahteva i budžeta investitora.

Cena zavisi od kvaliteta i veličine

Kao što zidana kuća može da košta od oko 800 evra po kvadratu, tako i kod montažnih objekata cena značajno varira. Najveći uticaj imaju klasa kvaliteta, oprema i veličina kuće. Veći objekti, posebno oni preko 200 kvadrata, uglavnom imaju nižu cenu po kvadratnom metru.

Najpovoljnije montažne kuće spadaju u niži ili srednji rang i podrazumevaju standardne materijale i tipske projekte koji se ne mogu mnogo menjati. Ipak, to ne utiče značajno na komfor stanovanja.

Koliko košta montažna kuća "ključ u ruke"

Na tržištu postoji veliki broj proizvođača, a cene se ne razlikuju drastično. Proteklih godina montažne kuće niže i srednje klase koštale su oko 300 do 350 evra po kvadratu, dok su modeli ključ u ruke najčešće bili između 400 i 450 evra po kvadratu. Danas, cena montažnih kuća u Srbiji po kvadratu se kreće između 380 i 650 evra, zavisno od stepena završenosti radova i veličine objekta.

To znači da bi montažna kuća srednje klase od 150 kvadrata mogla da košta oko 57.000 evra.

Šta je uključeno u cenu

Proizvođači uglavnom nude različite pakete, od osnovne konstrukcije do kompletno završenog objekta spremnog za useljenje. Jeftiniji paketi ostavljaju mogućnost da vlasnik sam uređuje enterijer i fasadu, ali to često zahteva dodatno vreme i novac.

U cenu najčešće nisu uključeni:

kupovina placa,

komunalne takse i priključci,

izgradnja podruma,

nameštaj i opremanje enterijera.

Podrum uglavnom nije deo ponude, a njegova izgradnja može povećati ukupnu investiciju za 20 do 25 odsto, piše Daibau. Cena podruma od 50 kvadrata može dostići oko 20.000 evra.

Prednosti montažnih kuća

Jedna od najvećih prednosti montažnih objekata jeste brzina gradnje. Od početka radova do useljenja najčešće prođe između pet i šest meseci, dok zidana kuća može da se gradi godinu i po ili čak duže.

Ipak, treba računati na to da mnogi proizvođači imaju liste čekanja, pa početak gradnje često nije moguć odmah nakon potpisivanja ugovora.

Još jedna važna prednost jeste energetska efikasnost. Montažne kuće često imaju bolje izolacione karakteristike i niže troškove grejanja i održavanja. Mnogi proizvođači danas grade i pasivne, odnosno gotovo „nulte“ energetske objekte.

Način plaćanja

Plaćanje montažne kuće razlikuje se od zidane gradnje. Od kupca se uglavnom očekuje veći avans, a zbog brze izgradnje svi troškovi moraju biti izmireni pre useljenja. Kod zidane kuće investitor lakše može da uspori ili prekine radove u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Zbog toga je važno detaljno proveriti šta ugovor obuhvata, koje su obaveze investitora i izvođača, kao i uslove finansiranja i mogućnosti kreditiranja u više banaka.