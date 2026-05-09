Slušaj vest

Čim počnete da razmišljate o izgradnji sopstvene kuće, susrešćete se sa obaveznom projektnom dokumentacijom. Na prvi pogled deluje kao da na tržištu postoji bezbroj tipskih kuća, dok projektanti tvrde da gotovo svako može pronaći rešenje koje odgovara njegovim potrebama. Tipski projekti uglavnom su povoljniji od originalnih arhitektonskih rešenja i mnogima predstavljaju brži put do doma, ali izbor kuće ne bi trebalo da se svodi samo na cenu.

Tipski plan kuće i gde ga pronaći

Kada odlučite da gradite kuću, prve ideje najčešće tražite na internetu i u različitim katalozima. Najbolje predstavljene tipske kuće uglavnom nude proizvođači montažnih kuća. Na njihovim sajtovima mogu se pronaći detaljno prikazani projekti, opisi, video-prezentacije i arhitektonska rešenja iza kojih stoje iskusni domaći stručnjaci.

Inspiraciju je moguće pronaći i u katalozima koje domaće firme izrađuju za inostrano tržište. Na tim platformama često su dostupne procene investicija, kao i paketi instalacija i dodatne opreme. Vizuelizacije takvih projekata uglavnom izgledaju veoma profesionalno, ali kvalitet same realizacije može biti diskutabilan, naročito zato što mnogi od tih objekata nisu građeni u domaćim uslovima.

Tipski projekti mogu se pronaći i u formi takozvanih brzih rešenja. Na brojnim sajtovima nude se jednostavne vizualizacije i često nejasni nacrti, dok pojedine firme kao tipske projekte predstavljaju kuće koje su već ranije izgrađene, a zatim ih prilagođavaju novim kupcima.

Prava tipska kuća zapravo ne postoji

U razgovoru sa arhitektama i projektantima koji nude kataloge kuća, brzo postaje jasno da se takozvana tipska kuća u velikoj meri može menjati i prilagođavati željama investitora. Takvi projekti često se usklađuju sa lokacijskim uslovima, konfiguracijom terena, pristupnim putevima i urbanističkim planovima.

Upravo zbog toga postavlja se pitanje koliko je takva kuća zaista tipska. Po definiciji, ono što je tipsko podrazumeva minimalne izmene ili potpunu nepromenljivost. U tom smislu, stanovi u zgradama su zapravo najbliži pravom značenju tipskog rešenja.

Suština projektovanja kuće ipak su potrebe i navike budućih vlasnika, kao i sama lokacija. Ne postoji univerzalna kuća koja bi jednako odgovarala svima i na svakom placu. Postoje samo projekti napravljeni prema određenim kriterijumima koje proizvođači često ne žele značajno da menjaju. Ukoliko se odlučite za takvo rešenje, upravo vi ćete biti ti koji prave kompromise u odnosu na svoje prvobitne želje.

Kada se kaže tipska porodična kuća, uglavnom se podrazumeva da poseduje dnevni boravak, kuhinju, trpezariju, kupatilo i jednu ili više spavaćih soba. Međutim, nijedna porodica ne funkcioniše na isti način. Iako se gotovo svaka kuća može postaviti na različite lokacije, pitanje je da li će to zaista biti najbolje rešenje za prostor i potrebe vlasnika.

Drugim rečima, izbor tipskog projekta znači da dobijate univerzalno arhitektonsko rešenje sa svim osnovnim sadržajima, ali uz određene kompromise kada je reč o kvalitetu i organizaciji prostora.

Cena tipskih planova u odnosu na originalne projekte

Glavni razlog zbog kog se mnogi odlučuju za tipske projekte jeste njihova niža cena. U vremenu kada se traže načini za uštedu, i ovakav izbor često deluje kao logično rešenje.

Cena tipskog projekta za kuću do 100 kvadrata kreće se od oko 600 evra naviše, dok su projekti za veće kuće uglavnom skuplji od 700 evra. U tu cenu najčešće nisu uključene izmene projekta niti dodatne 3D vizualizacije.

Sa druge strane, originalni arhitektonski projekat namenjen dobijanju građevinske dozvole uglavnom košta od 1.200 evra pa naviše. Potpuno individualno projektovana kuća prema željama investitora može biti skuplja za oko 1.000 evra.

U poređenju sa ukupnom investicijom u izgradnju kuće, ta razlika mnogima ne deluje presudno. Za isti iznos moguće je, na primer, finansirati mašinsko malterisanje fasade površine oko 150 kvadrata ili polovinu krova. Kada se uzme u obzir da je reč o prostoru u kojem ćete možda provesti čitav život, mnogi smatraju da vredi razmisliti o kući projektovanoj po meri.

Kada se detaljnije pogledaju mnogi tipski projekti, često se primećuje da su nastali kao brza i univerzalna rešenja. To se vidi kroz nepraktične rasporede prostorija, dnevne sobe pune uglova, kuhinje sa tamnim delovima bez dovoljno svetla, hodnike bez prirodnog osvetljenja ili neusklađene proporcije prostorija.

Često su kupatila i spavaće sobe predimenzionisani, dok su dečje sobe i dnevni boravci manji nego što bi trebalo.

Vraćajući se na pomenutih 1.000 evra razlike, treba imati u vidu da taj novac zapravo predstavlja vreme i rad arhitekte koji projekat prilagođava vašim željama, načinu života i prostoru u kojem će se kuća nalaziti. Upravo kroz takvu saradnju često nastaju rešenja čija vrednost prevazilazi samu cenu ili broj kvadrata.

Sa tipskim projektom nacrt možete dobiti veoma brzo, često za svega nedelju ili dve, što je mnogima važno kada žele da ubrzaju proces gradnje. Ipak, kuća se najčešće gradi samo jednom u životu. Zato mnogi smatraju da se ulaganje u stručnjaka koji ume da oblikuje kvalitetan životni prostor dugoročno isplati više od brzog i generičkog rešenja.