Grčka je od 1. januara 2026. dodatno pooštrila saobraćajne zakone, pa letovanje može ozbiljno da vam presedne ako niste pažljivi.

Više nije stvar samo u novcu, već u tome što su Grci postali rigorozni sa oduzimanjem vozačkih dozvola i skidanjem tablica, što vas ostavlja "zarobljenim" u Grčkoj bez automobila.

Ono na šta treba obratiti pažnju je da Grci više ne dozvoljavaju da platite 50 odsto kazne ako to uradite odmah (ta olakšica je ukinuta). Sada se plaća pun iznos, a policija često odmah na licu mesta skida tablice, što je najveći problem za turiste.

Evo na šta srpski vozači moraju najviše da obrate pažnju:

Pušenje u kolima

Ovo je možda najveća "zamka". Ako u automobilu imate dete mlađe od 12 godina, a vi (ili bilo koji drugi putnik) zapalite cigaretu, kazna je 1.500 evra. Ako se puši u taksiju ili vozilu javnog prevoza, kazna skače na 3.000 evra. Uz novčanu kaznu ide i oduzimanje vozačke dozvole na mesec dana.

Pojasevi i dečija sedišta

Grčka policija sada masovno kažnjava vozača za greške putnika ako putnici nisu vezani. Kazna je 150 evra po osobi, ali tu istu kaznu plaća i vozač (ukupno može biti i preko 800 evra).

Dečija sedišta: Obavezna su za decu do 12 godina (ili 135 cm visine). Kazna, ukoliko ga nemate, je 350 evra.

Vožnja u papučama

Iako zvuči kao mit, u Grčkoj je kažnjivo voziti u obući koja nije fiksirana za nogu. Ako vas zaustave u papučama ili japankama, kazna je 50 evra, jer se smatra da nemate punu kontrolu nad pedalama.

Crveno svetlo i "Stop"

Ovo su najstrože tretirani prekršaji u Grčkoj:

Prolazak na crveno svetlo: Kazna je 700 evra, uzimaju vam vozačku dozvolu na 60 dana i skidaju tablice sa vozila na 20 dana

Nepoštovanje znaka STOP: Kazna je takođe 700 evra Mobilni telefon i "laktarenje"

Korišćenje telefona bez "hands-free" uređaja košta 350 evra i oduzimanje dozvole na 30 dana.

Važno: Od 2026. godine, drastično su povećane kazne za ponovljene prekršaje - treći put za isti prekršaj može značiti oduzimanje dozvole na osam godina!

Parkiranje na mestu za invalide (1.000 evra)