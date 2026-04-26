Slušaj vest

Jedna zaštitna maska, pakovanje vlažnih maramica i flasteri kojima treba dodatno opremiti sadržaj prve pomoći za automobil, pa neće biti glavobolje da ćete zbog razlike sa tamošnjim propisima ovog leta u Grčkoj morati da platite kaznu od oko 30 evra, ako od 1. jula u tu zemlju budete putovali sopstvenim vozilom.

Letnja sezona putovanja ka Grčkoj svake godine otvara niz praktičnih pitanja za vozače iz Srbije, od saobraćajnih pravila do obavezne opreme u vozilu. Ove godine u fokusu je komplet prve pomoći, jer država koja je najposećenija turistička destinacija za državljane Srbije od 1. jula uvodi propis o obaveznoj izmeni njegovog sadržaja.

Iako srpska auto-apoteka u velikoj meri zadovoljava te zahteve, postoje određene razlike koje mogu biti važne na granici ili u slučaju policijske kontrole na nekom od puteva Grčke.

Šta sadrži obavezni komplet prve pomoći u Srbiji

U Srbiji je već duže od decenije na snazi standard SRPS Z.B2.001, takozvani komplet tipa B, koji je obavezan za putnička vozila.

Važno je da se informišete pre putovanja Foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

Domaći komplet prve pomoći obuhvata više vrsta sterilnih zavoja različitih dimenzija, trouglu maramu za imobilizaciju povređenog ekstremiteta, sterilne gaze i komprese, kao i flastere za manje povrede. U njemu se nalaze i zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu, makaze sa zaobljenim vrhom, sigurnosne igle i pamučna vata. Sastavni deo kompleta je i izotermalni prekrivač koji pomaže u sprečavanju pothlađivanja povređene osobe, kao i sredstvo za veštačko disanje i uputstvo za pružanje prve pomoći.

Ovakav sadržaj čini srpski komplet prilično “robustnim” u odnosu na mnoge evropske standarde, jer omogućava zbrinjavanje većeg broja različitih povreda, od posekotina do ozbiljnijih trauma.

Šta sadrži novi komplet prve pomoći u Grčkoj

Što se tiče Grčke, ova država EU je ove godine precizirala pravila i uskladila sadržaj auto-apoteke sa savremenim evropskim standardima.

Do sada, tradicionalna putna apoteka u Grčkoj je sadržala ograničen broj osnovnih materijala za prvu pomoć (5 komada), kao što su gaza, zavoji, vata, alkohol i antiseptik. Međutim, od 1. jula novi komplet prve pomoći u ovoj zemllji mora da sadrži ukupno 16 različitih artikala.

Dodati elementi pre svega su vezani za higijenu i zaštitu od infekcija, pa će tako od 1. jula u obavezan sadržaj spadati zaštitna medicinska maska, vlažne maramice za čišćenje kože i unapred pripremljeni set flastera različitih veličina.

Upravo ove stavke predstavljaju najvidljiviju razliku u odnosu na srpski komplet. Evo u čemu je razlika između dva kompleta:

Srpski komplet prve pomoći za vozila u najvećem broju slučajeva već zadovoljava osnovne zahteve grčkog propisa. Razlike su relativno male i svode se na nekoliko dodatnih stavki koje se lako mogu dopuniti bez kupovine novog kompleta. Šta Grčka ima, a Srbija nema (obavezno) medicinska maska (npr. FFP2 ili hirurška)

vlažne maramice za čišćenje kože

set flastera različitih veličina

Tako da ako imate standardnu srpsku auto-apoteku tip B, u praksi je dovoljno da dodate ove tri stavke.

Šta Srbija ima, a Grčka uglavnom nema (ili nije obavezno) sigurnosne igle

PVC kese (male i velike)

sredstvo za veštačko disanje

veći broj pojedinih zavoja i gaza

detaljna specifikacija sadržaja

Praktično, naš standard je već dugo vremena veoma precizan i već sadrži većinu stvari koje Grčka tek sada standardizuje.

Kolike su kazne u Grčkoj?

Za vozače koji ovog leta planiraju putovanje automobilom ka grčkim letovalištima, ova tema ima praktičan značaj jer se odnosi na obaveznu opremu koju policija može kontrolisati tokom vožnje.

U slučaju kontrole, tamošnji saobraćajci proveravaju da li komplet postoji, da li je sadržaj uredan i da li medicinski materijal ima važeći rok trajanja. Kazna za neposedovanje ili neispravan komplet od 31 evra relativno je mala u poređenju sa drugim prekršajima, ali može predstavljati nepotreban trošak i zadržavanje na putu.

Foto: Shutterstock

S druge strane, glavno pitanje jeste da li naši turisti u Grčkoj moraju da imaju istovetan komplet prve pomoći u svom vozilu kao i sami Grci?

- Ono oko čega nema dileme s pravne strane, jeste da Grci imaju puno pravo da insistiraju da vozilo koje je kod njih u saobraćaju ispunjava sve njihove propise, pa tako i ovaj vezan za sadržaj njihove auto-apoteke. Dilema postoji u smislu da li će uvažiti činjenicu da se kompleti razlikuju, da naši turisti svojim vozilima tamo borave kratko i da nije neophodno da se zbog boravka od 7 do 15 dana izlažu dodatnim troškovima – kažu pravnici stručnjaci za saobraćaj s kojima smo razgovarali.

Jer, kako naglašavaju, ako se na poštovanju takvih propisa bude striktno insistiralo, doći ćemo u situaciju da u nekoj stranoj zemlji nećete biti kažnjeni samo u slučaju ako u svom automobilu imate “čitavu poljsku bolnicu”.

- Činjenica je da grčke vlasti imaju pravo na apsolutnu i doslovnu primenu svojih propisa. Zbog toga, najbolji savet za turiste iz Srbije koji će ove sezone letovati kod njih jeste da pre polaska svojim automobilom našoj prvoj pomoći dodaju jednu zaštitnu masku, pakovanja vlažnih maramica i komplet flastera, što je u praksi je dovoljno da srpski komplet bude usklađen sa pravilima koja važe u Grčkoj - kažu naši sagovornici.

Srbija trenutno ne planira promenu sadržaja auto-apoteke

Inače, kako nam potvrđuju, za sada nema zvaničnih najava da će i Srbija menjati sadržaj kompleta prve pomoći u automobilima. Propis koji definiše standard tipa B ostaje na snazi i tokom ove godine, a nadležni organi nisu objavili planove za njegovu izmenu.

S druge strane, ostaje i preporuka da naši vozači prate propise država u koje putuju, naročito tokom letnje turističke sezone kada su kontrole na putevima češće.