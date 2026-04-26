Više od 1.000 zahteva za lizing za samo sedam dana nedavno održanog Sajma automobila u Beogradu potvrđuje da ovaj model finansiranja izuzetno popularan među kupcima bez obzira da li se kupuju putnička ili teretna vozila, ali i električni i hibridni automobili. Za mnoge kupce automobila u Srbiji lizing je jedini način da dođu do novog auta.

Krajem prošlog meseca počela je sa primenom novina u registraciji vozila kupljenih na lizing. Naime, vozači ubuduće neće morati da prilikom registracije dostavljaju dokumentaciju u papirnom obliku već će se sve sprovoditi isključivo u elektronskom obliku, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

- U okviru zajedničkog projekta, Agencija za privredne registre i MUP, u saradnji sa Asocijacijom lizing kompanija Srbije, obezbedili su uslove da se postupak registracije vozila uzetih na lizing (od zaklјučenja ugovora o finansijskom lizingu, preko upisa istog u Registar finansijskog lizinga, pa do registracije vozila), na šalterima nadležnih organizacionih jedinica MUP-a sprovede elektronskim putem, bez prilaganja dokumentacije u papirnoj formi - navodi se u saopštenju.

Realizaciji je prethodio proces adaptacije informacionih sistema APR-a, MUP-a i lizing kuća. Prva registracija vozila, po ugovoru koji je zaklјučila lizing kuća, a za koju su službenici MUP-a podatke i dokumentaciju preuzeli u elektronskoj formi, preko ovog servisa APR-a, urađena je 27. marta 2026. godine u Policijskoj stanici Vračar.

- Pružanje usluga putem novouvedenog servisa značajno pojednostavlјuje i ubrzava postupak registracije vozila, a uslov za njegovo korišćenje i registraciju vozila bez prilaganja dokumentacije u papirnoj formi jeste da ugovor o finansijskom lizingu bude zaklјučen u elektronskoj formi - dodaje se u saopštenju MUP-a.

Na ovaj način, kroz dalju digitalizaciju administrativnih postupaka, APR nastavlja da unapređuje svoje usluge i omogućava građanima i pravnim licima efikasniji i jednostavniji pristup registraciji vozila.