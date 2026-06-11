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Publikacija donosi pregled ključnih tržišnih pokazatelja, trendova i stručnih uvida koji oblikuju razvoj stambenog sektora u glavnom gradu. Objavljivanjem izveštaja kompanija uspostavlja kontinuitet praćenja tržišnih kretanja kroz redovne polugodišnje analize koje će pružati pouzdane uvide u razvoj stambenog tržišta.

Izveštaj je nastao kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u radu sa investitorima, developerima, finansijskim institucijama i drugim učesnicima u sektoru nekretnina, kontinuiranog praćenja tržišta, analize relevantnih podataka i njihove stručne interpretacije.

Foto: Marera

- Beogradski segment stambenih nekretnina ostaje dinamičan, ali i sve selektivniji. Kupci i investitori danas pažljivije analiziraju lokaciju, kvalitet projekta, strukturu stanova i dugoročni potencijal vrednosti. Upravo zato su ovakvi izveštaji važni, jer oni podatke stavljaju u širi kontekst i omogućavaju dublje sagledavanje pravaca razvoja tržišta - izjavio je Bojan Ljubičić, real estate direktor u kompaniji Marera.

Zadržana stabilnost tržišta

Prema nalazima izveštaja, beogradsko stambeno tržište tokom 2025. godine zadržalo je stabilnost i otpornost uprkos izazovnijem makroekonomskom i političkom okruženju. U Beogradu je prodato 17.800 stanova, što predstavlja rast od 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna vrednost tržišta stanova dostigla je 4,8 milijardi evra, što je 17% više u odnosu na 2024. godinu, dok je 31% prodatih stanova finansirano kreditima, što ukazuje na jačanje kreditne aktivnosti i nastavak stabilne tražnje.

Izveštaj pokazuje i značajne promene u cenovnoj strukturi stanova i pomeranje tržišta ka srednjem i višem cenovnom segmentu. Segment od 2.100 do 3.000 evra po kvadratnom metru postao je dominantna tržišna kategorija, sa 46% učešća u ukupno prometovanim stanovima u 2025. godini. Istovremeno, udeo stanova u cenovnom rangu od 3.100 do 4.000 evra po metru kvadratnom zabeležio je značajan rast u poslednjih pet godina, dok pristupačniji segmenti imaju sve manje učešće u ukupnom prometu.

Kada je reč o novogradnji, razvojna aktivnost ostaje koncentrisana u ključnim gradskim zonama, ali nije ograničena samo na premium lokacije. Novi Beograd se i dalje izdvaja kao jedan od vodećih centara savremene stambene izgradnje, dok značajan potencijal imaju i Palilula, Čukarica, Voždovac i druge opštine sa aktivnim ili planiranim projektima.

Cene zakupa

Poseban deo izveštaja posvećen je i tržištu zakupa. Zakupnine prate cenovnu i razvojnu hijerarhiju grada, pri čemu premium zone ostvaruju najviše rente, dok srednji segment zakupnina predstavlja okosnicu tržišta izdavanja stanova u Beogradu. Zone u razvoju, iako sa nižim apsolutnim nivoima zakupnina, mogu ponuditi povoljniji odnos uloženog kapitala i prinosa, uz potencijal daljeg rasta vrednosti nekretnina.

- Stabilna tražnja, migracije ka urbanim centrima, rast zarada i veća kreditna aktivnost nastavljaju da podržavaju tržište. Ipak, naredni period će sve više zavisiti od kvaliteta ponude, pravilnog pozicioniranja projekata i sposobnosti investitora da razumeju realne potrebe kupaca - dodao je Ljubičić.

Coreside planira da nastavi sa objavljivanjem ovakvih analiza kroz polugodišnja i godišnja izdanja, sa ciljem da izveštaji postanu redovan i pouzdan izvor relevantnih informacija za stručnu javnost, poslovnu zajednicu i građane koji žele da bolje razumeju tržište stanova i stanogradnje u Beogradu.