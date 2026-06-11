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Svet enterijera iz godine u godinu donosi nove trendove kada je reč o bojama zidova. Nakon popularnih tehnika poput "color drenching", "double drenching" i naglašenih plafona, stručnjaci predviđaju da će gradijentni zidovi biti jedan od vodećih trendova u uređenju doma tokom 2026. godine.

Prema rečima stručnjaka iz britanskog brenda boja Farrow & Ball, ovaj trend donosi više dubine, topline i karaktera prostoru, a istovremeno stvara prijatan i ušuškan ambijent.

Šta su gradijentni zidovi?

Gradijentni zidovi podrazumevaju korišćenje više nijansi iste boje kako bi se postigao postepen prelaz od tamnijih ka svetlijim tonovima. Na taj način prostor dobija dodatnu dimenziju i vizuelnu dubinu.

Za razliku od tehnike "color drenching", gde se svi elementi u prostoriji boje u istu nijansu kako bi prostor delovao veće i smirenije, gradijentni pristup ima drugačiji cilj.

- Gradijentna dekoracija koristi se kako bi se istakao svaki deo prostora i stvorio snažniji osećaj dubine i slojevitosti - objašnjava Joa Studholme, kolorista i savetnica brenda Farrow & Ball za RealSimple.

Zašto gradijentni zidovi postaju veliki trend?

Prema mišljenju stručnjaka, sve više ljudi želi da njihov dom bude mesto odmora i sigurnosti u ubrzanom svakodnevnom životu.

- Danas provodimo više vremena kod kuće nego ranije, pa dom treba da bude prostor koji pruža osećaj udobnosti i mira. Korišćenje različitih tonova iste boje stvara skladan izgled koji deluje umirujuće i prijatno, a istovremeno ostavlja snažan dizajnerski utisak - kaže Studholme.

Kako da primenite gradijentni trend u svom domu?

Najjednostavniji način jeste da koristite tri nijanse iste boje.

Stručnjaci preporučuju:

najtamniju nijansu za lajsne i donje delove prostorije

srednji ton za zidove

najsvetliju nijansu za plafon

Ukoliko prostorija ima dekorativne plafonske lajsne, može se dodati i četvrta, još svetlija nijansa kako bi prelaz bio još suptilniji.

Što je prostor veći, moguće je koristiti više tonova iste boje.

Plafon igra važnu ulogu

Jedna od najvećih grešaka jeste ostavljanje plafona u klasičnoj beloj boji.

- Plafon je zapravo peti zid svake prostorije i trebalo bi da bude deo celokupne kolorističke priče. Upravo on povezuje sve nijanse i čini da prostor izgleda skladno i promišljeno - ističe Studholme.

Koje boje su najbolji izbor?

Ključ uspeha ovog trenda jeste da sve nijanse pripadaju istoj porodici boja.

Odličan izbor su:

topli zemljani tonovi

bež i neutralne nijanse

terakota i braon tonovi

prigušene crvene nijanse