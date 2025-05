Međutim, ni krečenje u sopstvenoj režiji nije besplatno. Jer, ako ste rešili da sami krečite, treba da imate na umu nekoliko stvari – počev od toga da vam treba alat, da ćete morati da uzmete slobodan dan na poslu ili “žrtvujete” vikend, do toga da nakon vašeg rada zidovi ipak ostanu “šareni”.

Krečenje, bez obzira da li se odlučite za profesionalce ili sebe, najpre podrazumeva nabavku materijala. A onda ćete se odmah suočiti sa činjenicom da je sve ono što je za moleraj potrebno i što se prodaje u spezijalizovanim radnjama, zavisno od proizvođača, s kuplje od 10 do 20 odsto u odnosu na prošlu godinu. Da krenemo redom:

Poludisperzije (15 litara) od 1.800 do 2.000 dinara

Disperzije (15 litara) od 4.500 do 5.000 dinara

Akrilne boje (1 litar) od 900 do 1.000 dinara