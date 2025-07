Na hrvatskim putevima sve češće se mogu videti vozila bez prednje registarske tablice . I to ne zato što su vozači zaboravili da je postave, već izgleda da je to svesna odluka. U vremenu kada su saobraćajne kamere prisutne gotovo svuda, ovakva praksa očigledno ima svoje razloge.

"Sve češće viđamo da ljudi nemaju prednje tablice na kolima, već samo zadnje. Nemaju čak ni ram za tablice. Da li je to postalo legalno kod nas kao u SAD-u ili šta?“

Zašto to onda rade? Zato što je kazna toliko niska da se mnogima jednostavno isplati. Jedan korisnik to ovako objašnjava: „Mislim da je neka glupo niska kazna koju ‘gaseri’ rado plate. Pa do sledeće kazne.“