Međutim, kada krenu prve objave sa plaža i iz restorana na crnogorskom primorju , komentari su gotovo uvek isti — „preskupo je“, „platiš kafu kao ručak“. Ali, da li je to zaista tako?

Ako uporedimo cene omiljenih proizvoda i usluga kod kuće i na moru, dobijamo zanimljivu sliku. Na primer, pivo u lokalnim kafićima u Sremskoj Mitrovici košta i do 500 dinara, što je oko 4,2 evra. Na crnogorskom primorju pivo u većini lokala košta od 2,5 do 3,5 evra, odnosno od 290 do 400 dinara. Dakle, više nije tako jasno ko je „skuplji“.