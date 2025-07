- Sa 450 na 500 evra, upravo kako smo obećali! Time smo ispunili obećanje koje je dao i predsednik Srbije, da ćemo povećanjem minimalne zarade okončati ovu godinu. Povaćavamo vrednost radnog sata na 337 dinara. Posebno mi je važno, otvorili smo i temu redovnog povećanja minimalne zarade. Hoću da građani vide, razumeju politiku koju sprovodimo. Imali smo u januaru redovno povećanje, sada smo dogovorili vanredno povećanje, ako se dogovorimo i sprovedemo redovno od 1. januara 2026. godine, 550 evra. To se nikada u istoriji naše zemlje nije desilo, to pokazuje brigu o ljudima u Srbiji i to je politika od koje nećemo odustati. Pre desetak godina imali smo i više od pola miliona građana koji su primali minimalnu zaradu, stopa nezaposlenosti bila 25.9, a sada imate rekordno nisku stopu nezaposlenosti i nikada veću minimalnu zaradu. Razlog povećanja je što to definitivno utiče i na povećanje prosečne zarade u Srbiji. U aprilu je bila 932 evra, do kraja će preći 1.000 evra. Nama je cilj da nastavimo da otvaramo nove fabrike, radna mesta... Povećanje minimalne zarade na 500 evra, povećavamo neoporezivi deo dohotka, olakšavamo isplaćivanje neto zarada, još na jedan način pokazujemo brigu onima kojima je najpotrebnija. Ovo je drugi put da smo na sednici Socijalno-ekonomskog saveta jednoglasno doneli odluku o povećanju minimalne zarade. Velika vest, veliki dan za zaposlene u Srbiji! Očekuje nas težak posao kada nas očekuje redovno povećanje minimalne zarade. Važan je socijalni dijalog, da komuniciramo, da delimo ideje - rekao je ministar Mali.