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Za mnoge porodice iz unutrašnjosti studiranje u Beogradu znači da gotovo cela jedna plata odlazi na kiriju, hranu, prevoz i ostale troškove studiranja. I dalje, najveća stavka troškova je stan.

Život u većem gradu znači i veće troškove. Kada se saberu smeštaj, hrana, prevoz i džeparac, mesečni troškovi studenta dostižu oko 100.000 dinara. To je gotovo jednako prosečnoj neto zaradi u Kruševcu.

Snežana Jovanović, osim što je sada baka, ona je majka tri ćerke. Već 11 godina iz prve ruke zna šta znači poslati dete na studije u drugi grad. U oktobru ispraća treću ćerku za Beograd.

Snežana Jovanović ističe da ih to finansijski iscrpljuje.

"Mnogo nas iscrpljuje finansijski, skoro cela jedna plata ode na te troškove, prosvetarske plate nisu velike. Sreću imamo, te stanujemo u tetkinom stanu, pa plaćamo samo režije, infostan i struju. Hranu šaljemo, spremamo od kuće, šaljemo autobusom, kada ide neki prijatelj. Snalazimo se, dovijamo se", kaže Jovanović.

Prvi udar na budžet je smeštaj. Inflacija je i ove godine uticala na cene stanova, kažu agenti za nekretnine, ali povećanje nije bilo veliko. Za roditelje je i najmanje poskupljenje dodatni pritisak na kućni budžet.

Prilikom iznajmljivanja stana potrebno je odmah izdvojiti oko 1.000 evra za prvu kiriju i depozit i, u pojedinim slučajevima, agencijsku proviziju.

Garsonjere po povoljnim cenama

Dušan Mikulovski, agent za nekretnine, navodi da se garsonjere i dalje mogu naći po povoljnim cenama.

"Garsonjere se stvarno mogu naći i dalje za nekih 350-400 evra, pri čemu u nekoj široj teritoriji grada Beograda. Kakva je, gde je i kako je opremljena. Dok stanovi koji mogu da prime dvoje ljudi, da to budu neki cimer i depo, onda ipak neko odvajanje tog prostora, ne mogu da budu u jednoj prostoriji. Oni se već mogu naći od 450 evra, pa do nekih 600 evra", objašnjava Mikulovski.

Najjeftiniji smeštaj u studentskom domu

Najpovoljnije prolaze oni koji su ostvarili pravo na smeštaj u studentskom domu. Ove godine oko 9.000 njih izdvojiće između 1.500 i 2.800 dinara mesečno za dom, u zavisnosti od kategorije smeštaja.

Goran Minić, direktor Ustanove Studentski centar "Beograd", kaže da prosečan student mesečno izdvaja značajna sredstva za smeštaj i ishranu.

"Negde neki prosek po studentu da na mesečnom nivou za cene smeštaja i za cene ishrane izdvaja između 80 i 90, možda u nekim prvim kategorijama do 100 evra. To je mesečno što je budžetskom studentu potrebno da izdvaja kako bi u Beogradu i stanovao i hranio se. Taj iznos studenti mogu zaraditi za dva-tri dana rada preko studentske zadruge kako bi rasteretili budžete roditelja", navodi Minić.

Stanovanje nije jedini veliki izdatak. Kada bi student svakodnevno sam kupovao namirnice i pripremao obroke, za ishranu bi mesečno trebalo da izdvoji oko 40.000 dinara. Studentska menza je i dalje najisplativije rešenje. Za tri obroka budžetski studenti izdvajaju svega 266 dinara dnevno.

Koliko košta obrok u menzi

Goran Minić, direktor Ustanove Studentski centar "Beograd", precizira iz čega se sastoji dnevni obrok.

"Cena ishrane na dnevnom nivou, doručak, ručak, večera je 266 dinara, 56 dinara je doručak, 90 dinara je večera, 120 dinara je ručak koji se sastoji od supe ili čorbe koja je na dnevnom meniju tog dana, glavnog jela, mesa ili variva, salate, hleba i deserta i sve to košta 120 dinara", kaže Minić.

Kada se svi troškovi saberu, potrebno je izdvojiti od oko 300 do 900 evra mesečno, u zavisnosti od toga da li student živi u domu ili iznajmljuje stan. Ali račun nije konačan, roditelji svakog meseca izdvajaju novac i za prevoz, skripta i knjige i džeparac.

Troškovi su veliki, ali se zaboravi, kažu roditelji. Uvek je zadovoljstvo kada deca ostvare svoje ciljeve, a to je računica koja se ne može izraziti brojevima.