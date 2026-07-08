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Taman što su prebrodili stres povodom upisa dece na fakultet, roditeljima stiže nova drama - kako pronaći stan za brucoša i da li je isplativije to učiniti sada i nepotrebno plaćati kiriju tokom leta ili čekati jesen, uz rizik da cene skoče zbog veće potražnje.

Trenutne cene iznajmljivanja stanova za studente u Beogradu kreću se od 350 do 500 evra u zavisnosti od kvadrature, ali i lokacije na kojoj se nalaze.

Dušan Mirkulovski, ekspert za nekretnine, savetuje studentima i roditeljima da je sada najbolje vreme da se potraži adekvatni životni prostor.

Problematična ponuda

- Iz iskustva znam da je bolje iznajmiti stan sada, u julu, nego u septembru zato što je izbor nekretnina tokom leta mnogo veći. Sada možete da nađete bolji stan sa kvalitetnijim nameštajem ili na boljoj lokaciji. U septembru ili oktobru, kada prođe gužva oko studentskih domova, izbor stanova je znatno manji. Što se tiče cene, nema tu neke velike razlike između stanova koji se iznajmljuju sada i u septembru - rekao je on.

Cene stanova u blizini fakulteta Centar Beograda (Filološki, Filozofski, PMF, Ekonomski...) - garsonjera 350, jednosobni 500 evra Voždovac (FON, FPN, Saobraćajni fakultet) - garsonjera 400, dvosobni i veći od 500 do 1.400 evra

Kumodraž (Farmaceutski fakultet) - garsonjere 240, dvosobni 480 evra

Vukov spomenik (Pravni, Fakultet tehničkih nauka, Geološki, Mašinski...) - garsonjera 300, manji dvosobni stanovi 500 evra

Košutnjak (DIF, Šumarski fakultet) - garsonjera 300, dvosoban 500 evra

Zemun (Poljoprivredni fakultet) - garsonjera s režijama 350, dvosobni od 400 do 500 evra * Trenutne cene stanova u Beogradu iz oglasa za iznajmljivanje nekretnina

Dušan Mirkulovski Foto: Kurir Televizija

Prema rečima Mirkulovskog, sam izbor stana zavisi od afiniteta studenta - neko bira manji stan da bi bio sam, a drugi uzimaju veće stanove u kojima je više cimera koji dele troškove.

- Na cenu studentskih stanova najviše utiče blizina fakulteta, zato što većina studenata traži ili da budu skroz blizu fakulteta, do koga mogu da dođu pešice, ili eventualno da koriste samo jedan prevoz. Opcija sa više prevoza uglavnom ne dolazi u obzir, posebno kod onih iz unutrašnjosti, koji još uvek ne poznaju grad - dodaje sagovornik Kurir Biznisa.

Grejanje važna stavka

Mirkulovski ističe da prilikom izbora stana studenti, odnosno njihovi roditelji, obavezno obrate pažnju na način grejanja.

- Mnogi o tome ne razmišljaju, ali grejanje može mnogo da utiče na troškove. Ako grejanje previše košta, to vam je dodatni trošak koji morate da ukalkulišete u cenu iznajmljivanja nekretnine i na koju možda niste računali prilikom izbora stana. Kad birate stan za iznajmljivanje, pored kirije obavezno proverite rashode, odnosno račune, koliki su troškovi infostana i kada se plaćaju. Za nekoga ko je po ceo dan na fakultetu, gde ima predavanje i vežbe, mnogo je povoljnije uzeti stan sa grejanjem koje se plaća po utrošku. Možete da ga palite i gasite po potrebi, za razliku od centralnog grejanja, koje jeste komfornije, ali je skuplje i mora da se plaća tokom cele godine - posavetovao je Dušan Mirkulovski.

Foto: Shutterstock

Najjeftiniji smeštaj i hrana u domovima

Svi studenti iz unutrašnjosti koji su na budžetu mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U devet studentskih centara ima mesta za oko 18.000 akademaca. Ministarstvo prosvete već je raspisalo konkurs, a prijavljivanje počinje 1. septembra. U zavisnosti od kategorizacije, smeštaj košta od 1.600 do 2.790 dinara. Osim krova nad glavom, studentima su obezbeđena tri obroka dnevno, po ceni od 266 dinara.